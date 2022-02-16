Вирусолог рассказал о появлении новых штаммов COVID-19

Вирусолог Альтштейн допустил появление новых штаммов коронавирусной инфекции.

По мнению профессора центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, возникновение новых мутаций коронавируса не ислючено, но такая вероятность невелика. Об этом учёный заявил в беседе с NEWS.ru . Он пояснил: уровень вакцинации населения планеты мешает формированию новых вариантов вируса.

Вероятность [появления новых штаммов COVID-19] есть, но она невелика. Во-первых, этому препятствует вакцинация. Сейчас уже мир в значительной степени привился — около 50%, много людей переболели. За все два года пандемии появились четыре самых распространённых штамма — первоначальный уханьский вариант, британский штамм, не сильно отличавшийся от первого, даже более ослабленный, «дельта» и теперь — «омикрон». Целый ряд штаммов нашли в мире, не получивших распространения. Мы уже не те, что были два года назад, —

подчеркнул Альтштейн.

Также учёный добавил: несмотря на высокую заражаемость «омикроном», смертность от него ниже, чем от предыдущих штаммов. По словам вирусолога, на данный момент этот штамм доминирует на территории России — более 70% выявляемых заражений приходятся на его долю. Тем не менее, возникающий после контактирования с этой мутацией иммунитет не защищает от других вариантов COVID-19.

Альтштейн считает: через два-три месяца после заражения «омикроном» предпочтительно пройти вакцинацию.