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общество

Вирусолог рассказал о появлении новых штаммов COVID-19

Фото Вирусолог рассказал о появлении новых штаммов COVID-19
Фото Вирусолог рассказал о появлении новых штаммов COVID-19

Фото с сайта pixabay.com

Вирусолог Альтштейн допустил появление новых штаммов коронавирусной инфекции.

По мнению профессора центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, возникновение новых мутаций коронавируса не ислючено, но такая вероятность невелика. Об этом учёный заявил в беседе с NEWS.ru. Он пояснил: уровень вакцинации населения планеты мешает формированию новых вариантов вируса.

Вероятность [появления новых штаммов COVID-19] есть, но она невелика. Во-первых, этому препятствует вакцинация. Сейчас уже мир в значительной степени привился — около 50%, много людей переболели. За все два года пандемии появились четыре самых распространённых штамма — первоначальный уханьский вариант, британский штамм, не сильно отличавшийся от первого, даже более ослабленный, «дельта» и теперь — «омикрон». Целый ряд штаммов нашли в мире, не получивших распространения. Мы уже не те, что были два года назад, —

подчеркнул Альтштейн.

Также учёный добавил: несмотря на высокую заражаемость «омикроном», смертность от него ниже, чем от предыдущих штаммов. По словам вирусолога, на данный момент этот штамм доминирует на территории России — более 70% выявляемых заражений приходятся на его долю. Тем не менее, возникающий после контактирования с этой мутацией иммунитет не защищает от других вариантов COVID-19.

Альтштейн считает: через два-три месяца после заражения «омикроном» предпочтительно пройти вакцинацию.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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вирус
коронавирус
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