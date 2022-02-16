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«Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space

Фото «Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space
Фото «Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space

Фото: ЖК «Воздух»

«Воздух» – дом бизнес-класса, расположенный в самом центре Новосибирска, в 7 минутах от станции метро «Сибирская» и ТРЦ «Галерея». Разнообразие планировок, большая придомовая территория, свободная от машин, и торговая галерея на первом этаже: бакалея и аптека у дома.

Фото «Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space 2

«Воздух» – это дом в закрытом жилом квартале формата family space. Он состоит из трёх секций высотой от 16 до 25 этажей в тихом дворе-парке. Находится по адресу Некрасова, 39, на пересечении с улицей Каменской. Поблизости множество школ и детских садов, медцентры и фитнес-залы, торгово-развлекательный комплекс «Галерея», супермаркеты, фермерские магазины и Центральный рынок с большим выбором самых свежих продуктов.

Придомовая территория жилого комплекса продумана по всем стандартам безопасности. «Двор без машин» позволяет не только оградить пространство от уличного шума, но и предостеречь детей от попадания под колёса авто. Автовладельцам доступен двухуровневый подземный паркинг с редким соотношением парковочных мест– на 327 квартир приходится 252 места внутри паркинга, для гостей предусмотрены около 80 парковок за периметром дома.

Фото «Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space 3

На территории двора первого дома высажено почти две тысячи растений: газоны с травами, деревьями и кустарниками, в планах – сад круглогодичного цветения на четыре тысячи растений.

В квартирах жилого комплекса свободная планировка, высота потолков – 3 метра, в продаже есть квартиры с панорамными окнами. Средняя площадь квартиры составляет около 75 «квадратов». На каждой площадке всего четыре квартиры.

Фото «Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space 4

Внутренние стены из кирпича, благодаря чему обеспечена высокая теплостойкость и качественная звукоизоляция всего дома. В подъездах установлено минимум два бесшумных лифта. При входе вас встречает консьерж.

Фото «Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space 5

До ближайшей станции метро или остановки можно дойти пешком всего за 5 минут. Во дворе детские площадки с современным оборудованием и безопасным покрытием, оснащена спортивная зона. В вечернее и ночное время суток территория двора освещается.

Фото «Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space 6

Минимальная цена за один квадратный метр в первом доме – 98 тысяч рублей (на квартиру 130 кв. м), в третьем доме – уже 112 тысяч, но во всём районе это самые низкие цены. Предложение для Центрального района уникальное.

В декабре первые жильцы уже получили ключи. Продажи второго дома «Воздух» только начались, проект финансирует Банк ВТБ.

Фото «Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space 7

Автором архитектурной концепции дома «Воздух» выступила проектная мастерская В. Фефелова, прежде главного архитектора Новосибирска. Представителем застройщика стала компания «Метр».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте дом-воздух.рф

 

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Автор:
Анастасия Горелова
журналист

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