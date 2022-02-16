«Воздух» в бизнес-классе: в Новосибирске сдали в эксплуатацию дом в формате family space

Фото: ЖК «Воздух»

«Воздух» – дом бизнес-класса, расположенный в самом центре Новосибирска, в 7 минутах от станции метро «Сибирская» и ТРЦ «Галерея». Разнообразие планировок, большая придомовая территория, свободная от машин, и торговая галерея на первом этаже: бакалея и аптека у дома.

«Воздух» – это дом в закрытом жилом квартале формата family space. Он состоит из трёх секций высотой от 16 до 25 этажей в тихом дворе-парке. Находится по адресу Некрасова, 39, на пересечении с улицей Каменской. Поблизости множество школ и детских садов, медцентры и фитнес-залы, торгово-развлекательный комплекс «Галерея», супермаркеты, фермерские магазины и Центральный рынок с большим выбором самых свежих продуктов.

Придомовая территория жилого комплекса продумана по всем стандартам безопасности. «Двор без машин» позволяет не только оградить пространство от уличного шума, но и предостеречь детей от попадания под колёса авто. Автовладельцам доступен двухуровневый подземный паркинг с редким соотношением парковочных мест– на 327 квартир приходится 252 места внутри паркинга, для гостей предусмотрены около 80 парковок за периметром дома.

На территории двора первого дома высажено почти две тысячи растений: газоны с травами, деревьями и кустарниками, в планах – сад круглогодичного цветения на четыре тысячи растений.

В квартирах жилого комплекса свободная планировка, высота потолков – 3 метра, в продаже есть квартиры с панорамными окнами. Средняя площадь квартиры составляет около 75 «квадратов». На каждой площадке всего четыре квартиры.

Внутренние стены из кирпича, благодаря чему обеспечена высокая теплостойкость и качественная звукоизоляция всего дома. В подъездах установлено минимум два бесшумных лифта. При входе вас встречает консьерж.

До ближайшей станции метро или остановки можно дойти пешком всего за 5 минут. Во дворе детские площадки с современным оборудованием и безопасным покрытием, оснащена спортивная зона. В вечернее и ночное время суток территория двора освещается.

Минимальная цена за один квадратный метр в первом доме – 98 тысяч рублей (на квартиру 130 кв. м), в третьем доме – уже 112 тысяч, но во всём районе это самые низкие цены. Предложение для Центрального района уникальное.

В декабре первые жильцы уже получили ключи. Продажи второго дома «Воздух» только начались, проект финансирует Банк ВТБ.

Автором архитектурной концепции дома «Воздух» выступила проектная мастерская В. Фефелова, прежде главного архитектора Новосибирска. Представителем застройщика стала компания «Метр».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте дом-воздух.рф