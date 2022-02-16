ВТБ увеличил объём активов состоятельных клиентов на 20 %

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По итогам 2021 года банк ВТБ увеличил объём активов состоятельных клиентов (Private Banking и «Привилегия») на 20 % – до 5,8 трлн рублей. Общее число клиентов объединённого сегмента выросло на 25 %, превысив 740 тысяч человек.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, рост портфеля во многом связан с инвестиционными вложениями, объём которых для объединённого состоятельного сегмента увеличился на 39 % – до 2,6 трлн рублей, из которых 1,6 трлн приходится на VIP-клиентов.

«В прошлом году мы пересмотрели подход к обслуживанию состоятельных клиентов и объединили сегменты Private Banking и «Привилегия» в рамках одной управленческой модели. Это сделано для того, чтобы иметь возможность тиражировать лучшие практики и за счёт эффекта масштаба осуществить цифровизацию обслуживания VIP-клиентов. Такое решение сразу дало заметный результат: за год объём средств под управлением вырос почти на 1 триллион рублей, число клиентов – на четверть. Сегодня состоятельные клиенты формируют основную часть привлечённых средств в ВТБ – 74 процента в портфеле средств под управлением физических лиц», – комментирует Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО), руководитель ВТБ Private Banking & «Привилегия».

Отдельный интерес в сегменте инвестиций у клиентов ВТБ вызывали персональные закрытые паевые фонды с возможностью включения разных видов имущества: от недвижимости и бизнеса до ценных бумаг. Они позволяют отсрочить уплату НДФЛ от активов фонда и реинвестировать доход от управления до момента его выплаты пайщикам или погашения паев, а также могут использоваться в целях наследственного планирования и защиты конфиденциальности.

Повышенным спросом пользовались субординированные облигации ВТБ с высокой доходностью и гарантированной сохранностью средств. В 2021 году клиенты Private Banking и «Привилегия» вложили в них свыше 194 млрд рублей, что составляет около 90 % от общего объёма продаж всего банка. В феврале этого года ВТБ запустил новый выпуск субординированных облигаций.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, на фоне высокой волатильности рынков востребованной также оказалась услуга финансового консультирования с самостоятельным решением клиента по управлению своими средствами. Только за прошлый год спрос на неё в ВТБ вырос почти на 20 %.

«В прошлом году мы видели усиление тенденций: спроса на экспертизу в инвестировании, диджитализацию и персонализацию сервисов. На этом базируется наша стратегия развития состоятельного сегмента. К 2025 году мы должны увеличить число клиентов до 1 миллиона человек и объём средств под управлением – до 10 триллионов рублей», – заявил Дмитрий Брейтенбихер.