Замеры загрязнения воздуха в восьми точках, названных новосибирцами, начали специалисты Росгидромета

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Загрязнение воздуха, смог и волны скверного запаха, периодически накрывающие Новосибирск, возмущают жителей города. 16 февраля мобильная лаборатория по мониторингу окружающей среды Западно-Сибирского УГМС начала серию замеров загрязнения воздуха в восьми точках, которые горожане считают самыми неблагополучными в Новосибирске.

Первый замер 16 февраля лаборатория произвела в Ленинском районе – в начале улицы Станционной – недалеко от ТЭЦ-2 и площади Энергетиков. В этом месте сходятся несколько оживлённых магистралей, здесь постоянные автомобильные пробки на площадях Труда и Энергетиков, рядом работает ТЭЦ-2. Неудивительно, что новосибирцы назвали эту территорию в числе вызывающих беспокойство. Позже изучали качество воздуха неподалёку, в жилом секторе – в микрорайоне Ясный берег.

Всего специалисты лаборатории по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Западно-Сибирского УГМС сделают восемь замеров в неблагополучных, по мнению горожан, местах. Результаты исследований будут представлены общественности примерно через неделю.

Замеры производятся по обращениям жителей, а также по инициативе новосибирских СМИ и общественников, чтобы получить объективную экспертную оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха. В Новосибирске постоянно работают 10 стационарных постов – измеряют уровень загрязнения атмосферного воздуха четыре раза в день. Но мобильная лаборатория поможет сделать замеры в самых худших местах, которые назвали новосибирцы.

«Мы проедем по тем точкам Новосибирска, которые обозначили жители города, где людям живётся некомфортно: кто-то задыхается, кому-то пахнет...

Произведём замеры пяти загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, которые присутствуют в продуктах выбросов ТЭЦ, котельных, автотранспорта. Это диоксид азота, диоксид серы, фенол (пахучее вещество с запахом горелой пластмассы), сероводород и аммиак. Два последних вещества мы выбрали, потому что люди жалуются в основном на запахи», – рассказала Сиб.фм начальник региональной комплексной лаборатории Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская.

В ближайшие дни мобильная лаборатория исследует качество воздуха в Калининском, Октябрьском и Первомайском районах.

По многолетним данным экспертов, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске колеблется от низкого до повышенного и зависит от сезона. Неблагоприятные условия, так называемый режим «чёрного неба», чаще наблюдаются в феврале и октябре. Летом в выбросах растёт уровень формальдегида. А весной, после схода снега, уровень пыли в воздухе нередко превышает 2-3 ПДК. В потоках автотранспорта особенно вредное влияние на организм человека оказывает бензапирен. Скверный запах, на который часто жалуются новосибирцы, вероятнее всего, связан с присутствием сероводорода и аммиака.

Сиб.фм расскажет о результатах мониторинга загрязнения воздуха в восьми худших точках Новосибирска сразу, как только станут известны результаты.