Жители Новосибирска пожаловались на аллергию из-за грязного воздуха

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска рассказали, как на их здоровье влияет экологическая обстановка в городе.

16 февраля общественница и основательница объединения «Здравоохранение — детям!» Дарья Макарова опубликовала в своём Facebook текст об экологической ситуации в Новосибирске. В нём она пожаловалась на критический уровень загрязнения воздуха и негативное влияние «Бионорда».

Дарья — жительница Академгородка, и непосредственно в Новосибирске бывает редко. После очередной поездки в город девушка отметила, что физически ощущала на лице, волосах и одежде слой грязи.

«Когда принимала душ, то с лица «скатывала» тонкую пленку жирной пыли, лицо чесалось, глаза слезились», —

описала Дарья в публикации на Facebook.

По словам девушки, раньше подобные ощущения она помнит только дважды: после посещения открытого угольного карьера на Кузбассе и поездки в Красноярск во время режима чёрного неба.

Дарья указала, что ещё несколько лет назад ситуация не была настолько критичной.

«Но тогда не было бурого угля и бионорда», — подчеркнула она.

В комментариях к публикации нашлось немало жителей, которые поделились и своими историями.

Одна из жительниц рассказала, что раньше она не страдала от каких-либо аллергий, а после апреля 2020 года у неё постоянно забит нос, а глаза слезятся.

«Как только я уезжаю даже в НСО, все проходит. Если меня угораздит съездить в центр города, все обостряется в разы», — отмечает девушка.

По её словам, аллергия проходила даже тогда, когда девушка посещала Екатеринбург во время режима чёрного неба из-за горящих торфяников.

«Видимо, покидать город нужно уже не исходя из каких-то мечтаний о путешествиях, а просто спасая свое здоровье», —

резюмировала в своём комментарии девушка.

«Я не астматик, но и мне было тяжело. В носу сразу образуется корка», «Невозможно дышать, это правда», «Всегда после города хочется помыться», — присоединились к высказываниям жители города.

Как ранее писал Сиб.фм, экологические вопросы обсуждаются в том числе и на масштабных городских мероприятиях. Например, в августе 2021 года дискуссия об экологии состоялась на международном форуме «Технопром-2021». В одном из тезисов полемики выдвинули предположение, что немаловажная причина экологических проблем — бедность.

Напомним, в ноябре 2021 года новосибирские депутаты проверили уровень выбросов городских ТЭЦ. Во время визита отметили, что критичного превышения выбросов в последнее время зафиксировано не было.