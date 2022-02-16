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Жительница Новосибирска снялась в шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым

Фото Жительница Новосибирска снялась в шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым
Фото Жительница Новосибирска снялась в шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым

Телеканал "Пятница!"

Жительница Новосибирска приняла участие в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!».

Домашний кондитер из Новосибирска Татьяна Матафонова стала участницей реалити-шоу «Кондитер». Сибирячка сразилась за миллион на шоу «короля тортов» Рената Агзамова.

Жительница Новосибирска снялась в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Татьяна Матафонова встретилась с «королем тортов» и звездным кондитером Ренатом Агзамов, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

На кастинг нового выпуска шестого сезона шоу участники должны были принести тематические торты для празднования Дня дурака. Среди претендентов на победу оказаться 32-летняя жительница Новосибирска, которая принесла торт, украшенный съедобными долларовыми купюрами.

Татьяна продает домашние торты жителям Новосибирска и пришла на шоу, чтобы попробовать доказать, что достойна выиграть. Удалось ли сибирячке попасть в финал, можно увидеть в выпуске шоу от 15 февраля.

Ранее Сиб.фм писал, что жительницу Новосибирска выгнали из шоу «Кондитер» из-за кошачьей шерсти в торте.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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