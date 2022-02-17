«Дети орут, их успокоить не могут»: председатель ТСЖ объявила войну частному детскому саду в Новосибирске

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В Новосибирске жители и предприниматели не могут поделить маленькую детскую площадку во дворе жилого дома в Октябрьском районе.

Жители многоэтажного дома на улице Кирова не довольны открытием частного детсада в одной из квартир. Они уверяют, что дети не дают спокойно жить соседям и занимают их детскую площадку во дворе. Предпринимателям советуют подыскать новое место для своего бизнеса, коммерсанты в свою очередь готовы «идти до конца», поскольку вложили в проект солидные деньги.

Некрылатые качели

Несколько дней во дворе по адресу Кирова, 27 разразился конфликт. На глазах у ребятишек в словесной перепалке сошлись председатель местного ТСЖ и владелец частного детского сада, который располагается на втором этаже многоэтажного дома.

Взрослые не поделили детскую площадку: представитель собственников заявила, что использовать общедомовое имущество в коммерческих целях нельзя, коммерсант в ответ вызвал полицию. Ситуация не разрешилась, но спустя некоторое время с площадки исчезли качели.

Председатель ТСЖ «Уют» Инна Лелюх настояла на личной встрече с журналистом Сиб.фм: мол, приезжайте – сами всё увидите. В помещениях товарищества утром 17 февраля кипела работа, но обсудить проблему с детсадом нашлось время не только у председателя, но и у нескольких местных жителей. Ещё бы, вопрос насущный.

О появлении детсада в квартире соседей никто не предупреждал. Жители, по их словам, начали замечать во дворе незнакомые автомобили, заинтересовались, кто бы это мог быть. Оказалось, что в одной из квартир на втором этаже идёт ремонт. Большого значения этому никто не предал. Ситуация изменилась, когда из квартиры начали доноситься детские крики, уверяет местная жительница Мария Костенко.

«Я раз услышала, я аж на стуле подпрыгнула. Представьте, орёт ребёнок, потом на него орёт громкий мужской голос и это слышно через два этажа. Ко мне мой 6-летний ребёнок подбегает и спрашивает: «Мама, это что такое?!» А я не знаю, как ему объяснить, что это такое», — отметила женщина.

Позже, когда вскрылась информация о частном детсаде на дому, жители написали жалобу участковому. Владельцев предприятия – молодую семейную пару – пригласили на беседу в ТСЖ. Разговор не удался.

«Они предоставили только договор найма квартиры на пять лет, заключенный между физическими лицами. Кто там ведет предпринимательскую деятельность, нам не известно», — пояснила Инна Лелюх.

По ее словам, большинство собственников не довольны появлением детсада в доме ещё и потому, что предприниматели, прикрываясь договором найма, оплачивают коммунальные счета, как рядовые жители, а не предприниматели, для которых предусмотрены иные тарифы.

«Главное — детская площадка. Это общедолевая собственность. Пользоваться общедолевой собственностью могут только собственники, но ни в коем случае не коммерсанты, которые здесь ведут коммерческую деятельность. У нас нет общего решения, предоставить им площадку на коммерческой основе, и его никогда не будет в этом доме», — заключила председатель ТСЖ, подчеркнув, что качелю сняли после того, как ее повредили воспитанники домашнего детсада.

С Инной Лелюх согласились местные жители, которые отметили, что площадка настолько мала, что, если на ней будет играть группа детского сада, их детям просто не останется места.

Детсад на дому

24-летний предприниматель Давид Доценко радушно согласился показать журналисту Сиб.фм, как выглядит детсад в квартире изнутри.

Две просторные комнаты — разные зоны: спальная и игровая. В кухне стоит детский столик – там зона обеденная. На покрытом ковролином полу за игрушечным заборчиком играют четверо маленьких ребятишек: младшему на вид чуть больше двух лет, старшему около четырёх. С ними рядом – молодая девушка. Дети встретили гостей внимательными взглядами и абсолютно спокойным поведением. За время визита (около часа) ни один ребёнок не заплакал.

Давид пояснил, что идея открыть собственный домашний детсад у него с супругой возникла, когда они тщетно пытались устроить своего двухлетнего сына в государственный садик из-за огромных очередей. К реализации мечты молодых людей подтолкнули призывы президента России Владимира Путина к чиновникам всячески способствовать открытию частных детсадов. Подыскали подходящую квартиру, разработали бизнес-план.

«Мы же не скрывали – мы собственнице открыто сказали, что будем осуществлять уход и присмотр за детьми. Я пошел и зарегистрировал в Росреестре сделку на съём квартиры на пять лет. Это большой риск для меня, но мы понимаем для чего мы это делаем», — отметил Доценко.

Он уверяет, что знакомство с председателем ТСЖ у него произошло после того, как в квартире возникла проблема с сантехникой. Ему посоветовали обратиться в товарищество. После визита сантехника, ему якобы посыпались претензии от Инны Лелюх.

«Мне говорят, мол, к вам будут ходить люди, понесут много грязи – кто будет мыть? Я говорю – мы будем мыть. На детскую площадку будете ходить – кто все это будет делать? Я говорю мы будем обновлять детскую площадку. Мы в целом за то, чтобы участвовать в жизни жилого комплекса», — отметил предприниматель.

По его словам, предложение собственников не устроило. Последней каплей стал скандал на детской площадке. После этого Доценко отказался от личного общения с председателем ТСЖ и отныне намерен решать все возникающие вопросы только в юридической плоскости.

Конфликт обостряется

Ситуацию прокомментировал владелец сети детсадов, под брендом которой свое предприятие открыли новосибирцы, Иван Сорокин. Московский предприниматель отметил, что давление на его партнеров в Новосибирске началось задолго до того, как детсад начал функционировать. По его словам, председатель ТСЖ всячески намекала его коллегам, что если в доме ведется коммерческая деятельность, то «надо делиться».

«В этом плане у нас четкая позиция. Обычно мы радушны и дружелюбны, но мы не хотим, чтобы нами манипулировали. Поскольку мы занимаемся законной деятельностью, мы не хотим, чтобы нас шантажировали. Мол, если мы не отстегиваем в казну ТСЖ и лично председателю, то нам будут мешать заниматься законной деятельностью», — заявил Сорокин.

Он добавил, что в настоящее время проверкой деятельности детсада занимаются сотрудники местной прокуратуры и регионального управления МЧС, которых «натравила» председатель ТСЖ. Её результаты должны быть подготовлены в ближайшие дни.

Инна Лелюх не скрывает, что стала инициатором проведения проверок. При этом она была крайне удивлена, что её фактически обвинили в вымогательстве. Женщина намерена написать заявление в полицию. Противостояние обостряется.

«Раз уж конфликт набирает такие обороты, то разумным решением (для владельцев детсада) было бы найти другую площадь и там заниматься своей коммерческой деятельностью», — заявил в беседе с журналистом Сиб.фм житель дома Олег Дубинин.

Давид Доценко в свою очередь заявил, что отступать ему некуда.

«У меня ежемесячная оплата здесь, у меня налоги, ремонт здесь был сделан за мои деньги. Я еще ни копейки не отбил. Если я разорву договор (найма) – это будет финансовый крах. Мы все равно будем идти дальше», — заявил предприниматель.

В ТСЖ между тем подчеркнули, что, если вопрос не будет решен в правовой плоскости, то они соберут деньги и огородят детскую площадку высоким забором.

Сиб.фм следит за развитием событий.