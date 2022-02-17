Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход строительства кампуса НГУ

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Андрей Травников провёл выездное совещание, на котором дал оценку темпов строительства кампуса мирового уровня НГУ, а также обсудил вопросы организации строительных работ в условиях знакового для Новосибирска – Академгородка.

«Конечно, сроки очень сжатые. Мы взяли на себя повышенные обязательства – хотелось бы закрыть контур первого объекта уже в этом году. Объем строительства – значительный, это целый комплекс зданий физматшколы и университета, общей площадью 75 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день общая стоимость строительства, из разных источников финансирования 11 млрд 800 млн рублей, она будет уточняться по мере выхода отдельных объектов из экспертизы.

Особенность строительства в том, что работы ведутся в густонаселенном районе, в Академгородке – в знаковом районе для Новосибирска. Это нужно учитывать с точки зрения организации работ на площадке, защиты зеленых насаждений, организации транспортного обеспечения стройки. Для решения всех этих вопросов, взаимодействия с городом, областью, с коммунальными предприятиями создан постоянно действующий штаб, возглавляет его первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков, поэтому, работаем как единая, слаженная команда», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

5 марта 2021 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса НГУ. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ, в Правительстве региона работает постоянно действующий штаб по данному вопросу.

На месте демонтированного общежития 1965-го года постройки и на участке рядом с ним будут построены новые здания, включая комплекс общежитий на 690 мест, досуговый и учебный корпус СУНЦ НГУ – эти два здания будут соединены между собой теплым подземным переходом. Дальнейшее развитие этого участка в рамках второй очереди предполагает строительство на месте учебного корпуса СУНЦ нового общежития СУНЦ на 550 мест. Через дорогу разместятся корпус поточных аудиторий с проектным центром и научная библиотека. На соседнем участке — исследовательский корпус и учебно-лабораторный корпус института медицины и психологии им. В. Зельмана.