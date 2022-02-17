Художница из Новосибирска продаёт портрет Путина за 25 тыс рублей

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Художница из Новосибирска Людмила Алексеева нарисовала портрет президента России Владимира Путина. Она готова продать картину за 25 тысяч рублей.

Художница из Новосибирска Людмила Алексеева написала портрет президента Владимира Путина. По её словам, работа не может стоить меньше 25 тысяч рублей.

Людмила Алексеева в беседе с Сиб.фм рассказала, что часто рисует портреты известных людей. Например, Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, Александра Карелина и даже участников группы The Beatless. Однако наиболее заметная работа художницы – это портрет главы государства Владимира Путина.

«Написать такой портрет президента – моя личная инициатива. Я пишу людей, которых безмерно уважаю, восхищаюсь их талантом и просто человеческими правилами, хотя бывают исключения из правил. Владимир Путин – это неординарная личность, я не могла его упустить», – рассказывает Людмила.

Размер портрета – 50х60 сантиметров, работа над ним заняла три недели. Как объяснила художница, она пишет маслом и работает в специальной многослойной технике, когда слоям нужно давать просохнуть.

«Работа далась мне очень легко. Единственная сложность у меня возникла, когда я выписывала у него на виске вену. Она почему-то у меня долго не удавалась, и потом, наконец-то, я её написала, что она получилась живой, как будто прямо пульсирует. Глаза, нос, губы – вообще не было никаких проблем», – объясняет женщина.

Художница не планирует продавать работу, однако если у кого-то возникнет желание её купить – продаст. По словам Людмилы, сегодня существует мало портретистов и ещё меньше работ, на которых изображён президент. Обычный заказ портрета у художницы стоит 20 тысяч рублей, однако она считает, что картина с президентом должна стоить больше – минимум 25 тысяч рублей.

Напомним, что житель Новосибирска также выставил на Авито подлинный автограф Владимира Путина за 1 млн рублей. Мужчина пытается продать его уже больше года.