Кинотеатр Okko покажет спектакли фестиваля «Золотая Маска online»

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Весной 2022 года «Золотая Маска online» состоится в пятый раз. Прямые трансляции трёх постановок, отмеченных экспертами Национальной театральной Премии, покажут на платформе Okko — генерального digital-партнёра Фестиваля. Записи спектаклей будут доступны в течение года бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в коллекции «Золотая Маска». Программа пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.

Впервые проект «Золотая Маска online» состоялся в 2018 году, и с тех пор позволяет зрителям по всей стране увидеть спектакли Фестиваля. В программе проекта: драматические, оперные и балетные постановки разных театров — от легендарного Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова до небольшого театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска.

Сбер уже 20 лет является генеральным партнёром Фестиваля «Золотая Маска», а последние три года — генеральным партнером «Золотой Маски online», спектакли которого транслируется на цифровых площадках Сбера. Весной 2020 года во время паузы в работе театров, вызванной пандемией, Okko разместил коллекции спектаклей «Золотой Макси» прежних лет в подборке «Искусство онлайн». В 2021 трансляцию «Золотой Маски online» на ресурсе Rambler&Co — главной странице портала «Рамблер» — посмотрели более 900 000 зрителей. В 2022 году программу покажут в онлайн-кинотеатре Okko.

1 марта «Золотая Маска online» откроет спектакль «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургского театра юного зрителя. Насыщенная яркими поэтическими образами постановка творческого тандема режиссера Романа Феодори и художника Даниила Ахмедова вошла в программу «Детский Weekend».

3 апреля состоится показ балета «Конёк-горбунок» из театра Урал Опера Балет, который был выдвинут на Премию сразу в 8 номинациях. Хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов смело соединяют классическую и новую хореографию, знакомую с детства историю и современную городскую культуру, Урал реальный и сказочный.

13 апреля программа Фестиваля завершится трансляцией спектакля «Тайм-аут» Новосибирского театра «Красный факел». Эта съёмка станет одной из самых сложных за историю проекта. Режиссёр Пётр Шерешевский превратил бытовую и одновременно трагическую историю главной героини в завораживающее «кино» о каждом из нас. Театральная сцена оборачивается лабиринтом-супермаркетом, который обживают персонажи. Крупные планы актёров выводятся в режиме онлайн на экран — благодаря чему можно угадать не только настроение, но и потаённые мысли героев. Всю эту сложную мультимедийную картинку и предстоит передать в трансляции.