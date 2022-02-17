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Кинотеатр Okko покажет спектакли фестиваля «Золотая Маска online»

Фото Кинотеатр Okko покажет спектакли фестиваля «Золотая Маска online»
Фото Кинотеатр Okko покажет спектакли фестиваля «Золотая Маска online»

Фото pixabay.com

Весной 2022 года «Золотая Маска online» состоится в пятый раз. Прямые трансляции трёх постановок, отмеченных экспертами Национальной театральной Премии, покажут на платформе Okko — генерального digital-партнёра Фестиваля. Записи спектаклей будут доступны в течение года бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в коллекции «Золотая Маска». Программа пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.

Впервые проект «Золотая Маска online» состоялся в 2018 году, и с тех пор позволяет зрителям по всей стране увидеть спектакли Фестиваля. В программе проекта: драматические, оперные и балетные постановки разных театров — от легендарного Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова до небольшого театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска.

Сбер уже 20 лет является генеральным партнёром Фестиваля «Золотая Маска», а последние три года — генеральным партнером «Золотой Маски online», спектакли которого транслируется на цифровых площадках Сбера. Весной 2020 года во время паузы в работе театров, вызванной пандемией, Okko разместил коллекции спектаклей «Золотой Макси» прежних лет в подборке «Искусство онлайн». В 2021 трансляцию «Золотой Маски online» на ресурсе Rambler&Co — главной странице портала «Рамблер» — посмотрели более 900 000 зрителей. В 2022 году программу покажут в онлайн-кинотеатре Okko.

1 марта «Золотая Маска online» откроет спектакль «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургского театра юного зрителя. Насыщенная яркими поэтическими образами постановка творческого тандема режиссера Романа Феодори и художника Даниила Ахмедова вошла в программу «Детский Weekend».

3 апреля состоится показ балета «Конёк-горбунок» из театра Урал Опера Балет, который был выдвинут на Премию сразу в 8 номинациях. Хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов смело соединяют классическую и новую хореографию, знакомую с детства историю и современную городскую культуру, Урал реальный и сказочный.

13 апреля программа Фестиваля завершится трансляцией спектакля «Тайм-аут» Новосибирского театра «Красный факел». Эта съёмка станет одной из самых сложных за историю проекта. Режиссёр Пётр Шерешевский превратил бытовую и одновременно трагическую историю главной героини в завораживающее «кино» о каждом из нас. Театральная сцена оборачивается лабиринтом-супермаркетом, который обживают персонажи. Крупные планы актёров выводятся в режиме онлайн на экран — благодаря чему можно угадать не только настроение, но и потаённые мысли героев. Всю эту сложную мультимедийную картинку и предстоит передать в трансляции.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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