Новое пособие 10 000 рублей введут в России по поручению Путина

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Президент России Владимир Путин дал поручение разработать дополнительные меры поддержки для семей с детьми. В 2022 году размер пособия может достичь 10 000 рублей.

Президент РФ часто говорит о том, как важно бороться с бедностью в стране. В очередной раз Владимир Путин дал поручение разработать дополнительные меры по денежной поддержке граждан РФ. После чего законодатели разработали новое пособие для семей с детьми. Его планируют ввести уже в текущем году.

Законопроект № 42393-8, который разработан депутатами фракции «Справедливая Россия – За правду», внесён в Госдуму в декабре прошлого года. Его рассмотрение запланировано на март этого года.

В случае принятия законопроекта пособие в размере 10 000 рублей будет выплачиваться на детей до 18 лет и на их родителей до момента наступления совершеннолетия младшего ребёнка. Причём выплаты будут ежемесячными.

Условия получения выплат, обеспечивающих базовый доход семей с детьми, следующие: наличие гражданства РФ и проживание членов семьи на территории России.

«Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере десяти тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», – написано в пояснительной записке к законопроекту.

По подсчётам самих авторов инициативы, на выплаты смогут рассчитывать 60 миллионов россиян, а выделить на них из бюджета потребуется порядка 7,2 миллиарда рублей.

Кроме того, в феврале 2022 года детские пособия были проиндексированы на 8,4 %. Такое решение было принято властями, а соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее Сиб.фм писал о том, что более 29 тысяч семей получили пособие в связи с рождением первенца в Новосибирской области за 2021 год. Пособие по уходу за ребёнком вырастет до 31 282 рублей в 2022 году, а также россияне получат по 7 500 рублей с 15 февраля: деньги зачислятся на карту «Мир».