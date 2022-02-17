ОК России на зимних Играх: медальный зачёт на 17 февраля

Фото с сайтов olympic.ru, ОКР, ФХР, pixabay. com, скриншот с сайта olimpiada-2022.ru

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На сегодняшний день сборная России занимает девятую строчку медального зачёта. Впереди ещё четыре полных дня соревнований. Возможно, за этот период российская сборная сможет стать лидером.

Накануне, 16 февраля, в Пекине было разыграно 8 комплектов медалей в пяти видах спорта. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина выиграли серебро в биатлонной эстафете, Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу в командном спринте по лыжным гонкам. В этой же дисциплине отличились россияне Александр Большунов и Александр Терентьев – у них также третье призовое место. Ещё одну бронзу в общую копилку добавил Илья Буров (фристайл, акробатика).

Утром 17 февраля в копилке сборной России появилось 4 медали (серебро и три бронзы). Но такая прибавка наград, к сожалению, никак не повлияла на расположение нашей сборной в таблице рейтинга. Отметим, что зачёт ведётся по количеству золотых медалей: у кого их больше – тот и выше.

Россия располагается на 9-й строчке медального зачёта. В её активе 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вне досягаемости – Норвегия (13 золотых наград).

Напомним, что сборная России по-прежнему в числе лидеров неофициального зачёта по сумме всех наград.

Подняться в рейтинговой таблице возможно, однако для этого нужно выиграть золото. В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине в 6 видах спорта разыграют 6 комплектов наград. Россиянка Юлия Плешкова будет соревноваться в горных лыжах, Екатерина Мальцева, Анастасия Чирцова, Елизавета Понкратова и Наталья Шерина – в ски-кроссе (фристайл), Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова – в конькобежном спорте на дистанции 1 000 метров.

Особое внимание зрителей со всего мира будет приковано к фигурному катанию. На лёд выйдет самая обсуждаемая персона последних дней – Камила Валиева, а также Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее Сиб.фм писал о том, что раскрыты суммы выплат спортсменам за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Где и в каком году пройдёт следующая зимняя Олимпиада, а также сколько ещё медалей может завоевать сборная России в Пекине.