Первый крупный объект дорожного строительства проекта Академгородок 2.0 завершат в 2023 году

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В наукограде Кольцово идут работы на первом объекте строительства программы развития улично-дорожной сети новосибирского научного центра в рамках проекта «Академгородок 2.0». Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке второго этапа автодороги «Барышево – Орловка – Кольцово»: 995 метров дороги, ведущей к СКИФу, должны быть готовы к запуску этой мегасайенс установки.

Как заявил глава региона, это важный дорожный объект двойного значения. «Во-первых, для наукограда – реализация второго этапа позволит вывести транзитный транспорт с дорог Кольцово. Во-вторых, обеспечит транспортную доступность мегасайнс установки СКИФ», – отметил Андрей Травников. Губернатор также акцентировал внимание на том, что второй этап автодороги «Барышево – Орловка – Кольцово» – это первый крупный объект строительства из утвержденной дорожной карты по развитию улично-дорожной сети Новосибирского научного центра в рамках программы «Академгородок 2.0». В предыдущие годы в реализации были только объекты ремонта.

Как отметил мэр наукограда Кольцово Николай Красников, новая дорога позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта – практически в два раза. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, завершение второго этапа автодороги поможет вывести из Кольцово транзитный трафик – 4,5-5 тысяч автомобилей, а в перспективе – до восьми тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность дороги – почти километр – 995 метров. Это будет двуполосное шоссе с асфальтобетонном покрытием, протяженной эстакадной частью, тротуаром, освещением, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

«Задача – завершить строительство в 2023 году – к моменту запуска СКИФа», – подчеркнул Андрей Травников.

Строители готовы сдать объект в срок, они работают с чётким соблюдением графика. На объекте уже проведены все необходимые подготовительные работы, выполнен перенос сетей электроснабжения, идёт обустройство водопровода, канализации, доложил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» – компании-подрядчика Сергей Арапов. Подготовлены площадки под устройство опор, из 70 свай для эстакадной части готовы уже 60, их глубина залегания – от 25 до 28 метров. Сейчас идут работы по бетонированию ростверка и стоек опор. В этом году на объекте завершат устанавливать опоры и смонтируют железобетонные балки пролетных строений. В текущем году будет выполнена и подготовка дороги к устройству покрытия.

Для справки: В рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и Правительством региона в 2018 году был разработан проект «Академгородок 2.0». Он предусматривает не только создание и функционирование научных объектов, но и формирование комфортной среды для проживания, не уступающей современным мировым стандартам для подобных территорий. Проектом предусматривается развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В социальный блок входят проекты по строительству детских садов и школ, поликлиник, объектов сферы культуры и спорта.