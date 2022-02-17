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Председатель Правления Новикомбанка награждена Знаком Ассоциации банков России

Фото Председатель Правления Новикомбанка награждена Знаком Ассоциации банков России
Фото Председатель Правления Новикомбанка награждена Знаком Ассоциации банков России

Фото предоставлено Новикомбанком

Елена Георгиева, Председатель Правления Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, награждена Серебряным Знаком Ассоциации банков России (АБР). Об этом сообщил Председатель Совета АБР Анатолий Аксаков во время заседания Президиума Ассоциации 16 февраля.

Серебряный Знак Ассоциации банков России – одна из главных наград банковского сектора. Она вручается руководителям и сотрудникам банков, научных и общественных организаций, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти за вклад в развитие финансовой системы страны.

«Уверен, работа, которую Вы активно проводите и в банке, и в Ассоциации будет и в дальнейшем приносить большие плоды для всего банковского сообщества», — отметил Анатолий Аксаков, объявив о награждении Елены Георгиевой.

Ассоциация банков России является одним из наиболее авторитетных профессиональных объединений, успешно представляющих консолидированную позицию банковского сообщества в отношениях с органами власти и регулятором.

«Я благодарю Ассоциацию за высокую оценку моей деятельности и хочу подчеркнуть, что за многими решениями, принятыми в интересах развития банковской системы, стоит серьезная работа аппарата Ассоциации банков России, комитетов и комиссий, в которых эксперты Новикомбанка принимают активное участие, выдвигая свои инициативы и аргументированные предложения. Таким образом мы вносим вклад в совершенствование законодательства, развитие рынка финансовых услуг и считаем это своей почетной обязанностью», — отметила член Совета Ассоциации банков России, Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

В частности, в 2021 году Новикомбанк принял участие в ряде важнейших публичных мероприятий, проведенных под эгидой Ассоциации, включая ежегодную встречу кредитных организаций с руководством Банка России «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков», XXII Всероссийскую банковскую конференцию «Банковская система России 2021: качество активов, бизнес-модели и регулирование», XVIII Международный банковский форум «Банки России – XXI век» и др.

Сотрудники профильных подразделений Новикомбанка принимают обязательное участие в заседаниях рабочих органов Ассоциации банков России. Банк формирует и направляет в АБР экспертную позицию по всем вопросам деятельности кредитных организаций, а также собственные инициативы, нацеленные на совершенствование банковского законодательства.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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