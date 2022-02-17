Сбер назван лучшим работодателем России

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Сбер стал лучшим работодателем России в рейтинге HeadHunter, заняв первое место среди крупнейших компаний с максимальным совокупным баллом.

В рейтинге 2021 года Сбер достиг наивысших показателей по всем трём параметрам оценки: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS. Большинство сотрудников готовы рекомендовать Сбер своим друзьям и знакомым как привлекательное место работы.

Компании экосистемы Сбера также добились высоких результатов: у 2ГИС и Okko первые места в категории крупных и средних компаний, Rambler и СберМаркетинг вошли в топ-10.

По итогам прошедшего года Сбер стал одной из самых успешных российских компаний: годовая прибыль составила свыше 1,2 трлн руб., сервисами Сбера сегодня пользуются более 100 млн розничных и 3 млн корпоративных клиентов. Выручка нефинансовых бизнесов экосистемы Сбера выросла в 3 раза, а количество технологических внедрений стало рекордным на рынке ИТ-компаний, превысив 1 млн.

В 2021 году Сбер провёл ряд важных изменений, чтобы сохранить и усилить команду, в которой трудятся почти 300 тысяч человек: запустил программу вознаграждения акциями для ключевых руководителей, предложил сотрудникам беспрецедентную льготу по снижению на 4 п.п. ставки по ипотеке, предоставил возможность работать из другого региона и ввёл саббатикал для реализации личных планов и психологической перезагрузки. Каждый сотрудник получил доступ к бесплатной подписке «СберПрайм+».

В Сбере уникальная культура непрерывности обучения, в фокусе расширение возможностей для построения карьеры и самореализации: популярны детско-родительские программы, семейные выходные, «Зелёный марафон», инициатива «Сбереги Планету», в волонтёрском движении участвуют более 15 тысяч человек.

В 2021 году 23 тысячи сотрудников прошли переобучение, приобрели новые навыки, повысили свою ценность и стали работать по иной, более востребованной специальности. На совместных программах с вузами в 2021 году актуальные профессии получили 60 тысяч студентов.

«Сбер – это место, где люди имеют значение. Мы стараемся делать всё, чтобы наши сотрудники были благополучны и имели все возможности для самореализации. 2021 год показал, что мы движемся в правильном направлении. Это подтвердили и финансовые результаты работы, и опрос вовлечённости наших сотрудников. Мы рады, что стали лучшими в крупнейшем рейтинге работодателей. Для нас очень ценно мнение сотрудников и тех, кто хочет присоединиться к нашей команде», – отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина.

«Лучший работодатель» по версии HeadHunter – самый масштабный в России рейтинг по количеству компаний-участниц и объёму исследования. В 2021 году в нём заявилось 1,9 тыс. компаний, из них 783 стали финалистами. За лучших работодателей свои голоса отдали 70 тыс. соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошли 249 тыс. сотрудников.