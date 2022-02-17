В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей до уровня педагогов в вузах

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Вице-спикер ГД Чернышов призвал увеличить зарплаты школьных учителей до вузовского уровня. Зарплаты школьных учителей необходимо как минимум увеличить до уровня доходов преподавателей вузов для повышения популярности данной профессии среди молодёжи, рассказал NEWS.ru вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Парламентарий добавил, что школьные педагоги должны получать не меньше, чем в среднем по региону, и особо подчеркнул, что «молодым специалистам важна поддержка государства», задача которого — поднять престиж и статус профессии.

Профессия педагога вышла на третье место по популярности и интересу к ней абитуриентов. Но проблема в том, что молодые люди проходят обучение, работают год-два по специальности, а потом из всех желающих остаётся только 20% энтузиастов, готовых полностью посвятить себя преподавательской деятельности. Нужно не радоваться тому, что в педвузы стали стремиться многие абитуриенты в основном из-за того, что туда они могут пройти по баллам, а планомерно развивать эту сферу, —

отметил Чернышов.

Спикер также заявил, что «молодые преподаватели не должны быть вынуждены брать по две-три ставки или вести платные кружки в школах по вечерам, нормальную зарплату им должно гарантировать государство». Помимо этого, он призвал выработать новый взгляд на систему образования целиком.

Цифровизация, достижения в области робототехники и искусственного интеллекта скоро приведут к тому, что многие профессии окажутся ненужными. Поэтому необходимо менять образовательный подход в целом. У современного образования уже другие требования — на смену традиционным академическим знаниям приходит умение быстро соображать и креативно мыслить. Если молодому человеку скучно, он просто начнёт рассматривать варианты обучения другим профессиям или займётся поиском новой работы, —

подытожил Чернышов.

Ранее врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко назвал реальные зарплаты, которые получают учителя. По данным министерства, 76% педагогов имеют ставку зарплаты — оклад ниже МРОТ, который на сегодня составляет 13 890 рублей. Ещё 15% педагогов получают в качестве оклада меньше 7,5 тыс. рублей. Абсолютный антирекорд зафиксирован в Карачаево-Черкесии, там ставки учителей начинаются от 4,9 тыс. рублей.