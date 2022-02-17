В Новосибирске планируют благоустроить площадь Кондратюка

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Концепцию развития площади Кондратюка необходимо разработать в Новосибирске в 2022 году в честь 125-летия со дня рождения учёного, заявил мэр Анатолий Локоть.

2022 год в Новосибирске — год празднования 125-летия со дня рождения учёного Юрия Кондратюка. В честь юбилея одного из основоположников космонавтики в городе будет реализовано более 300 проектов, заявил на заседании организационного комитета мэр Анатолий Локоть.

«В этом году мы празднуем 125-летие со дня рождения учёного. Запланировано множество мероприятий. Необходимо разработать концепцию развития площади Кондратюка. Также предстоит решить вопрос, связанный с восстановлением дома-музея Кондратюка на ул. Советской, 24, где работал прославленный земляк», — отметил глава Новосибирска.

В настоящее время здание музея законсервировано, поскольку находится в аварийном состоянии. Проектно-сметная документация по его реконструкции уже готова. По словам Локтя, чтобы провести реставрацию, власти хотят попасть в федеральную программу поддержки развития, в том числе муниципальных музеев.

Напомним, с 1976 года дом Кондратюка имеет статус объекта культуры регионального значения. В обновлённом здании планируется разместить музейную экспозицию, посвящённую не только учёному, но и вкладу новосибирцев в освоение космоса.