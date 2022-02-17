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В Новосибирске суд запретил проводить выборы нового директора ФИЦ ИВТ

Фото В Новосибирске суд запретил проводить выборы нового директора ФИЦ ИВТ
Фото В Новосибирске суд запретил проводить выборы нового директора ФИЦ ИВТ

Фото с сайта ict.nsc.ru

Суд временно запретил проводить выборы на должность нового директора ФИЦ ИВТ в новосибирском Академгородке.

В Новосибирске произошёл скандал в Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий, который находится в Академгородке. Как пишет «ЧС-ИНФО», после этого районный суд временно запретил учреждению проводить выборы на пост директора института.

Напомним, истец по данному делу – Андрей Юрченко, которого недавно отстранили от должности директора учреждения. Ответчиком выступает Миннауки РФ, которое приняло данное решение. Известно, что мужчину отстранили «за неисполнение обязанностей».

Заельцовский районный суд постановил: ведомству нельзя проводить процедуру выборов нового директора, пока суд не вынесет окончательный приговор по данному делу. Мера подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжалована.

Напомним, что в конце прошлого года бывший директор ФИЦ ИВТ Юрченко подал в суд на Google. Как указано в картотеке, он обвиняет компанию в том, что на её платформе появился сайт, порочащий честь и достоинство мужчины.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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