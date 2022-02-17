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Выходной 23 февраля: будет ли 22 февраля сокращённым рабочим днём

Фото Выходной 23 февраля: будет ли 22 февраля сокращённым рабочим днём
Фото Выходной 23 февраля: будет ли 22 февраля сокращённым рабочим днём

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Уже в среду, 23 февраля, россияне отметят государственный праздник – День защитника Отечества. Торжество в этом году выпало на будний день, поэтому на следующий день выходной не переносится. Однако 22 февраля будет объявлен сокращённым рабочим днём.

Согласно производственному календарю выходных и праздничных дней в 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

В феврале выходные и праздничные дни определяются на основании статьи 112 Трудового кодекса РФ. В зависимости от того, на какое число выпадает дата торжества, решается, сколько будет дней отдыха. Если событие выпадает на выходной – он переносится на будний день.

Фото Выходной 23 февраля: будет ли 22 февраля сокращённым рабочим днём 2

Так, в самом коротком месяце года праздником, закреплённым в упомянутом кодексе, является только День защитника Отечества, 23 Февраля. Число выпадает на будний день, поэтому на другой день выходной не переносится. Но 22 февраля будет объявлен сокращённым рабочим днём. Таким образом, руководители должны отпустить своих сотрудников на час раньше положенного.

Фото Выходной 23 февраля: будет ли 22 февраля сокращённым рабочим днём 3

В феврале 2022 года предстоит 9 выходных дней:

  • 5–6 февраля (выходные);
  • 12–13 февраля (выходные);
  • 20–21 февраля (выходные);
  • 23 февраля (День защитника Отечества);
  • 26–27 февраля (выходные).

Фото Выходной 23 февраля: будет ли 22 февраля сокращённым рабочим днём 4

Следующие выходные предстоят в марте. Граждане будут отдыхать с 6 по 8 марта. А рабочая неделя будет сокращена до трёх дней, с 9 по 11 марта. Однако в субботу, 5 марта, придётся поработать, хоть и на час меньше обычного времени.

Фото Выходной 23 февраля: будет ли 22 февраля сокращённым рабочим днём 5

Каникулы в мае начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Следующие длинные выходные с 11 по 13 июня, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Ранее Сиб.фм писал о том, как оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества. Масленица, Великий пост и Пасха: полный православный календарь на 2022 год, а также чего следует опасаться в феврале текущего года.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

каникулы
отдых
Новосибирская область
календарь
23 февраля
нерабочие дни
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