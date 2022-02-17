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Выплата 25 000 рублей на ребёнка: кому положено пособие от ПФР в феврале 2022 года

Фото Выплата 25 000 рублей на ребёнка: кому положено пособие от ПФР в феврале 2022 года
Фото Выплата 25 000 рублей на ребёнка: кому положено пособие от ПФР в феврале 2022 года

Фото Сиб.фм

Пособие 20 500 рублей на детей получат в феврале 2022 года россияне, усыновившие ребёнка.

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд начал осуществлять ряд денежных выплат, которые ранее предоставлялись гражданам через министерство социальной защиты. Среди них и разовое пособие за усыновление ребёнка.

Как пишет издание PRIMPRESS, для получения этого вида материальной помощи требуется подать заявление, а сама выплата является не ежемесячной, а единовременной.

Заявление подаётся в Пенсионный фонд в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении или вынесения решения об опеке и попечительстве. На рассмотрение документов уходит обычно до 10 рабочих дней, а на карту деньги зачисляются в течение 5 дней.

По данным издания, на солидную выплату может рассчитывать усыновитель ребёнка, попечитель, приёмный родитель или опекун.

Базовый размер единовременной выплаты составляет с 1 февраля 20 500 рублей. Однако с учётом районного коэффициента сумма может быть увеличена до 25 тысяч рублей. К примеру, в ряде районов Бурятии – Муйском и Баунтовском – выплата составляет 24 552 рубля.

Кратно увеличивается размер выплаты в случаях, если семья берёт под опеку ребёнка с инвалидностью либо подростка, которому исполнилось 8 лет, а также если в семью забирают сразу нескольких детей, приходящихся друг другу братьями или сёстрами.

В такой ситуации размер разового пособия составляет 100 тысяч рублей, а с учётом районных коэффициентов может достигать 170 тысяч рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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