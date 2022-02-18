Андрей Травников поддержал создание лыжной базы в Краснообске

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В ходе рабочей поездки в Краснообск губернатор Андрей Травников посетил объекты спортивного комплекса Fly Serf, «Аэротруба» и «Искусственная волна», провёл в спорткомплексе «Армада» совещание о развитии спортивного кластера на территории Краснообска.

В своём докладе министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о создании региональной базы спортивной медицины и развитии триатлона на территории рабочего посёлка Краснообск.

Глава региона поддержал выделение земельного участка под лыжную базу, центр триатлона и общежитие-гостиницу, а также выделение средств из областного бюджета на создание лыжной базы по решению правительства Новосибирской области. Центр триатлона и гостиница будут созданы за счёт дополнительных источников финансирования.

«Лыжную базу я поддержу. Решайте земельные вопросы, актуализируйте документацию, возможно достаточно оперативно начать реализацию этого проекта. Дальнейшее развитие территории – за вами, с точки зрения концепции, резервирования земли и перевода назначения, привлечения дополнительных инвесторов», – отметил губернатор Андрей Травников, обращаясь к участникам рабочего совещания.

На новой лыжной базе с лыжероллерной трассой для круглогодичного её использования планируется организовать занятия детской спортивной школы.

Fly Serf – спортивно-развлекательный комплекс на базе аэродинамического тоннеля и искусственной волны для сёрфинга можно считать уникальным объектом – единственным в своём роде от Урала до Дальнего Востока. Общая площадь комплекса составляет 1500 кв. м. Единовременно комплекс может принять до 200 человек. Он был построен в течение 11 месяцев, общий объём инвестиций – 300 млн рублей.

Аэротруба – это установка, нагнетающая воздушный поток в закрытом пространстве, который способен поднять человека без всякого риска для жизни и здоровья. Этот аттракцион-симулятор свободного падения становится всё более популярным, поскольку не требует специальной физической подготовки и абсолютно безопасен.

Основные целевые группы проекта – спортсмены-бодифлаеры, а также парашютисты, которые используют аэротрубу как тренажёр. Услуга также доступна и новичкам без специальной подготовки.

С 2015 года полёты в аэротрубе (бодифлаинг) были признаны Международной авиационной федерацией (FAI) как самостоятельный вид спорта. В 2024 году аэротрубные дисциплины будут представлены на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.