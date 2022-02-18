Безопасность как социальная ответственность: как снизить риски заражения коронавирусом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Бесконтактная доставка и усиленный контроль мер безопасности в общественных местах – магазинах и торговых центрах. Чем отличается безопасность покупки в магазине от онлайн-заказа с доставкой, разбирался корреспондент Сиб.фм.

Поход в магазин – это, безусловно, дополнительные контакты. Проверяем на себе, насколько безопасным, без лишнего риска заразиться, может быть шопинг в ближайшем магазине у дома. Отправились в «Пятёрочку».

Сразу на входе – как приветствие покупателю – бесплатные средства защиты. Маски, перчатки и санитайзер.

За последние 2 года к ним уже привыкли, они воспринимаются как обычные меры предосторожности, связанные с мировой пандемией СOVID-19. Если забыли свои СИЗ – можно использовать их, удобно. Тут же на входе график уборки магазина, а также описание акции, направленной на то, чтобы пожилые люди, самые уязвимые к вирусу, могли совершать покупки в самые разгруженные часы. К тому же это особенно выгодно для них – за счёт дополнительной социальной скидки.

«Людям пожилого возраста мы рекомендуем приходить до часу дня. Именно в это время у нас наблюдается минимальная нагрузка и по кассам, и по посетителям. К тому же в это время скидка 10 процентов – дополнительный стимул», – рассказывает Олег Казаков, директор по внедрению розничных технологий макрорегиона Сибирь розничной сети «Пятёрочка».

Кстати, сотрудники магазина также соблюдают все меры: ведь они каждый день контактируют с сотнями гостей, поэтому забота и внимание к здоровью очень важны. К примеру, индивидуальные средства защиты обязательны для всех, и их меняют согласно требованиям Роспотребнадзора каждые два часа. Перед выходом в зал к покупателям все работники проходят обязательную процедуру: измеряется температура, проверяется общее самочувствие – это отмечается в специальном журнале здоровья. Сотрудники с признаками недомогания или температурой к работе не допускаются.

«Самый образцовый магазин. Всегда маски и всегда перчатки. Часы удобные для пенсионеров. Всегда сюда хожу, мне здесь нравится. В других магазинах не всегда есть маски», – спешит поделиться мнением Нина Фёдоровна, пенсионерка.

В магазине очень чисто. Свежая разметка, извещающая о социальной дистанции. Как отметили в «Пятёрочке», её обновляют по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю – из-за значительного трафика она стирается и становится уже не так видна. Вирус мутирует, а значит и людям нужно постоянно сохранять бдительность и соблюдать хотя бы такие элементарные правила безопасности.

Меры предосторожности, предпринятые торговой сетью, гласят:

- дезинфекция дверных ручек проводится каждый час;

- влажная уборка – 4 раза в день;

- дезинфекция ручек корзин – 3 раза в день;

- дезинфекция рабочих поверхностей оборудования – каждый час.

В магазине есть специальный журнал, куда вносятся данные об уборке и дезинфекции, по ним можно отследить график.

Для тех, кто не просто спешит, но и пока переживает за лишние контакты, в магазине есть не только кассы самообслуживания, но и технология бесконтактных покупок экспресс-скан. С её помощью можно совершить покупки максимально безопасно и быстро. Не нужно ждать своей очереди: достаточно просто скачать приложение, а на входе отсканировать камерой в приложении QR-код конкретного магазина и начать совершать покупки.

«Таким образом мы сразу даём понять приложению в каком магазине мы находимся. Далее мы используем исключительно камеру мобильного телефона. Берём товар и можем его отсканировать. Мы видим, сколько он стоит. Ключевой момент в том, что мы самостоятельно формируем корзину и далее можем всё оплатить без кассира», – подчёркивает Олег Казаков.

Список покупок сразу же фиксируется в телефоне, все акции, бонусы, программы лояльности и преимущества «Выручай-карты» применяются автоматически, а оплата списывается с банковской карты. Просто и удобно.

Помимо безопасности покупателей, бесконтактная покупка помогает заботиться об окружающей среде: никакой чек не печатается – он отправляется электронно, что дополнительно бережёт бумагу.

Для тех, кто пока на «вы» с современными технологиями, можно выбрать кассу самообслуживания. Здесь всё уже понятно и привычно. Устройство для считывания штрихкодов на продуктах, оплата карточкой – покупатель сам себе кассир. Минимум контакта с другими покупателями и сотрудниками магазина.

Когда речь идёт о здоровье – любая мелочь важна, хотя в данном случае этих мелочей не существует, так как важно абсолютно всё.

В целом мы убедились в том, что если каждый будет ответственно следовать всем рекомендациям, то риск заражения сводится к минимуму, и магазины со своей стороны прилагают для этого все усилия. Поэтому если вы чувствуете недомогание – проявите ответственность и заботу о других и останьтесь дома. Тем более что всегда можно оформить доставку продуктов на дом, эта услуга набирает обороты и становится всё популярнее.