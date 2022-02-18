Благоприятные посадочные дни в феврале 2022 года: когда сажать огурцы и помидоры по лунному календарю

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Большинство садоводов стараются заранее подготовиться к дачному сезону и начинают посадку семян различных овощей. Чтобы не ошибиться с временем высадки, огородники обращаются к специальному календарю. Сиб.фм выяснил, когда лучше всего начать сажать огурцы и помидоры в 2022 году.

Высадка рассады помидоров в теплицу

Обычно высадка рассады помидоров в теплицу происходит через 50-60 дней после появления всходов. Готовая к высадке рассада должна быть крепкой, темно-зеленой, иметь 8-10 развитых листочков, а также быть не более 25-35 сантиметров в высоту. Когда дневные температуры внутри теплицы в течение нескольких дней держатся на отметке не ниже 20°С, а ночные — не ниже 18°С, то можно приступать к высадке рассады томатов. За 20 минут до посадки, лунки хорошо проливают водой. В случае, если не было никакой предварительной подготовки грунта, важно под каждый куст добавить горсть золы. Рассаду рекомендуется заглублять основательно, оставляя на поверхности только самую верхушку. При солнечной погоде первые 2-3 дня саженцам может потребоваться притенение.

Благоприятные дни высадки томатов в теплицу:

13-14, 18-25 и 28-30 апреля;

1-2, 5-7, 12 мая.

Высадка рассады помидоров в открытый грунт

В открытый грунт рассаду высаживают примерно через 60-70 дней после появления всходов. За несколько дней до пересадки нужно полностью прекратить полив рассады, но перед самой высадкой нужно обильно её полить. Такая процедура увеличивает шансы молодого растения быстро и без проблем прижиться на новой грядке. Как и при посадке в теплицу, томаты высаживают в лунки, заглубляя растение так, чтобы снаружи осталась только верхушка. Глубокая посадка позволяет помидорам нарастить мощную корневую систему, что является залогом хорошего урожая.

Благоприятные дни для высадки томатов в открытый грунт:

12, 15-21, 24 и 28-29 мая;

2-3 и 12-17 июня.

Высадка рассады огурцов в теплицу

Высадка огурцов обычно начинают во второй половине мая. Огуречная рассада не терпит малейшего повреждения корешков, так что это растение лучше сажать в торфяные емкости или пересаживать методом перевалки, то есть без повреждения земляного кома. За четыре дня до высадки прекращают полив, а за час — хорошо проливают, тогда грунт становится плотным и рассада легко вынимается из пластикового стаканчика.

Благоприятные дни для высадки огурцов в теплицу:

21-24, 27-28 апреля;

1-2, 5-7, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29 мая;

2-3, 11-13, 16-17 июня.

Высадка рассады огурцов в открытый грунт

Уже в конце мая – начале июня можно высаживать огурцы в открытый грунт. Если грядки не были подготовлены и удобрены с осени, то за месяц до высадки рассады можно внести под перекопку: 3 килограмма перепревшего навоза, по столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и золы (на квадратный метр).

Благоприятные дни для высадки огурцов в открытый грунт:

20-21, 24-25, 28-29 мая;

2-3, 11-13, 16-17, 21-22 июня.

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