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Более 15 млрд рублей взыскали с должников в Новосибирской области в 2021 году

Фото Более 15 млрд рублей взыскали с должников в Новосибирской области в 2021 году
Фото Более 15 млрд рублей взыскали с должников в Новосибирской области в 2021 году

Фото: пресс-служба УФССП России по Новосибирской области

В 2021 году с должников в Новосибирской области взыскали в общей сложности 15,3 млрд рублей — почти на 2 млрд больше, чем в 2020-м, сообщил главный судебный пристав региона Эдуард Бабков.

В подразделениях управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области в 2021 году находилось 2,3 млн исполнительных производств разных категорий — на 251,6 тысячи больше, чем в 2020-м, отметил главный судебный пристав региона Эдуард Бабков, подводя итоги работы управления за год.

Сумма взысканий также стала больше: в 2021 году она составила 15,3 млрд рублей, в то время как в 2020-м — 13,4 млрд.

«Взысканная в пользу физических лиц сумма превысила 2,3 миллиарда рублей. В пользу юридических лиц взыскано 8,3 миллиарда рублей. Свыше 4,7 миллиарда рублей перечислено в бюджет и внебюджетные фонды», — уточнил Бабков.

Также он добавил, что исполняемость по всем категориям составила 54,2 %.

Напомним, Сиб.фм неоднократно писал о работе судебных приставов, в частности о том, как они добивались взыскания задолженностей по алиментам.

Заставить жителя Маслянинского района выплатить 265 тысяч рублей на содержание 14-летней дочери в УФССП смогли, предупредив о возможном аресте личного автомобиля.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
приставы
долги
УФССП
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