Добавят 10 000 рублей к пенсии: праздничную выплату от Путина получат пенсионеры в апреле 2022

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Меры финансовой поддержки продолжаются. Для части пожилых людей готовят праздничную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей уже в апреле. Деньги будут зачислены вместе с пенсией.

Пенсионный эксперт Сергей Власов говорит о том, что в последнее время стали чаще говорить о новой единовременной мере финансовой поддержки для пожилых россиян. По мнению экономистов, правительство может назначить выплату по итогам I квартала 2022 года в связи с ростом инфляции.

«Наиболее эффективным механизмом в этом плане являются единовременные выплаты. Мы это видели прошлой осенью, когда по поручению президента пенсионеры получили по 10 тысяч рублей», – сказал Власов.

Так, правительство РФ уже подготовила очередную единовременную выплату 10 000 рублей для пенсионеров. Финансовую поддержку пожилые граждане получат вместе с текущей пенсией уже весной.

По словам Сергея Власова, речь идёт о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. «Праздничные» деньги они получат вместе с ежемесячной пенсией за апрель 2022 года.

«Ко Дню Победы такие пенсионеры традиционно получат выплату в размере десяти тысяч рублей. Разовое пособие производится в соответствии с указом президента. Обычно деньги приходят гражданам вместе с апрельской пенсией. Думаю, этот год не станет исключением», – уточнил эксперт.

Власов подчеркнул, что в ряде регионов России выплаты ко Дню Победы могут превышать сумму 10 тысяч рублей. К примеру, московские ветераны получают обычно по 25 тысяч рублей к 9 Мая, отдельные субъекты добавляют к стандартным выплатам ещё по 5-10 тысяч рублей из местных бюджетов.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что новое пособие 10 000 рублей введут в России по поручению Путина. ПФР уточнил сроки выплаты пенсии пожилым россиянам в феврале 2022 года, а также граждане старше 55 и 60 лет могут обратиться в соцзащиту за дополнительной выплатой.