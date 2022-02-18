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общество

Глава МОК раскритиковал тренерский штаб российских фигуристов за холодное отношение к спортсменам

Фото Глава МОК раскритиковал тренерский штаб российских фигуристов за холодное отношение к спортсменам
Фото Глава МОК раскритиковал тренерский штаб российских фигуристов за холодное отношение к спортсменам

Скриншот из Instagram-аккаунта Этери Тутберидзе

Президент МОК прокомементировал холодное отношение тренеров к Камиле Валиевой после произвольной программы.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказал критическое замечание в адрес российских тренеров: по мнению бывшего олимпийского чемпиона, тренерский состав очень холодно встретил 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после выступления в произвольной программе.

Из-за такого поведения окружения, в котором оказалась спортсменка, он усомнился в её будущем. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на РИА Новости.

Я увидел, как холодно её встретили со льда её тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. <...> Всё это совсем не даёт мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки, —

сказал он.

Бах подчеркнул: сейчас 15-летняя фигуристка находится в «невероятно сложной» ситуации — спортсменке требуется поддержка близких и окружения. Президент МОК надеется, что опыт этой Олимпиады не станет для Камилы Валиевой «по-настоящему драматичным».

Во время выступления на произвольной программе девушка допустила три падения, в результате чего заняла четвёртое место в соревновании одиночниц. Первое и второе места забрали российские спортсменки Анна Щербакова и Александра Трусова.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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