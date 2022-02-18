Губернатор потребовал взять строительство поликлиники в Краснообске на особый контроль

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Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Краснообск поручил взять на особый контроль вопрос строительства поликлиники смешанного типа с детским отделением. Задача поставлена перед профильными ведомствами – министерством строительства и министерством здравоохранения региона. Глава региона подверг критике нынешнее отношение участников реализации проекта к ходу работ.

Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 посещений за смену с детским отделением на 250 посещений за смену в Краснообске будет построено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области». Работы стартовали в этом году. В апреле планируется завершить проектирование, в мае – получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Пациентов в новом здании поликлиники начнут принимать в 2024 году.

Главный врач Новосибирской клинической ЦРБ Дмитрий Батунин доложил губернатору, что строительство объекта под особым контролем, проходят еженедельные совещания по реализации проекта, стоит задача завершить проектирование досрочно. В здании общей площадью 10 200 квадратных метров – это почти на порядок больше площадей существующей поликлиники – будет пять этажей вместе с нулевым подземным. Такая крупная поликлиника просто необходима для быстрорастущего населения Краснообска, подчеркнул главный врач.

«Радует владение деталями со стороны главного врача. Он молодец, он заказчик, у него душа должна за это болеть. Видно, что он действительно в еженедельном режиме мониторит ситуацию. Но отношение к проекту в целом настораживает. Почему главный врач отвечает за сроки строительства? Где представитель Минстроя? Представителя подрядчика нет, графика реализации проекта нет. При таком отношении на сокращение сроков строительства рассчитывать не стоит», – заявил Андрей Травников.

Глава региона акцентировал внимание профильных министров на необходимости менять отношение к данному проекту, поставил задачу взять строительство поликлиники на особый контроль.

Напомним, что медучреждение будет предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой и неотложной форме взрослому и детскому населению, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (на 8 коек) жителям рабочего посёлка Краснообск. Режим работы – двухсменный, 6 дней в неделю; режим работы травматологического пункта – ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала.

Для справки: национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утверждён Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ключевые цели нацпроекта – снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на приём к врачу, увеличение объёма экспорта медицинских услуг.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф