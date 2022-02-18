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Количество погибших в ДТП под Новосибирском выросло до 4 человек

Фото Количество погибших в ДТП под Новосибирском выросло до 4 человек
Фото Количество погибших в ДТП под Новосибирском выросло до 4 человек

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

В больнице скончалась 64-летняя пенсионерка, которая получила травмы в автомобильной аварии в Новосибирской области.

В Татарской центральной районной больнице умерла 64-летняя пассажирка автомобиля Renault Logan, в который на трассе врезался минивэн.

Трагедия произошла днём 17 февраля на участке автодороги К-20 «Татарск – Усть-Тарка». 32-летний водитель минивэна Nissan Vanette по невыясненной пока причине выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Renault Logan. От сильнейшего удара кузовы автомобилей смяло словно бумагу.

В результате погибла целая семья: 34-летняя водитель Renault, её 69-летний отец, её 7-летний сын, её 64-летняя мать – последние трое скончались в больнице. Медики до последнего боролись за жизнь пенсионерки, однако она умерла утром 18 февраля, не приходя в сознание.

В обстоятельствах ДТП продолжают разбираться инспекторы ГИБДД.

Напомним, 19 августа 2021 года четыре человека погибли в ДТП с участием грузовой фуры и легкового автомобиля Mercedes.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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