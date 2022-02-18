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общество

Лишат прав без нарушения ПДД: сотни водителей рискуют стать пешеходами в феврале

Фото Лишат прав без нарушения ПДД: сотни водителей рискуют стать пешеходами в феврале
Фото Лишат прав без нарушения ПДД: сотни водителей рискуют стать пешеходами в феврале

Фото: pixabay.com

Уже с 1 февраля многих водителей могут лишить водительских прав, если у них имеются медицинские противопоказания на управление транспортными средствами, а также при учёте в психоневрологических или наркологических диспансерах.

Теперь все данные от Минздрава РФ будут передаваться МВД РФ, сотрудники которого будут лишать прав из-за наличия медицинских противопоказаний. Получить их вновь водитель сможет лишь после того, как проблемы со здоровьем будут решены, и только после повторной уплаты государственной пошлины. Процесс лишения прав из-за медицинских противопоказаний будет происходить без решения суда, но водитель сможет его оспорить, если он не согласен с решением МВД РФ и Минздрава.

Фото Лишат прав без нарушения ПДД: сотни водителей рискуют стать пешеходами в феврале 2

Такое решение было принято МВД совместно с Минздравом с целью повышения безопасности на дорогах, так как медосмотр большинство водителей проходят один раз в 10 лет – при получении и замене прав. За такое продолжительное время здоровье человека может сильно ухудшиться, и водитель может представлять угрозу обществу. Но, по действующим правилам, он может управлять машиной на вполне законных основаниях.

Фото Лишат прав без нарушения ПДД: сотни водителей рискуют стать пешеходами в феврале 3

Перечень опасных заболеваний содержится в Постановлении Правительства РФ № 1604. К ним, в частности, относятся: неработоспособность конечностей, плохое зрение, психические расстройства, алкоголизм и наркомания. Данные о таких заболеваниях будут передаваться медицинскими организациями (как государственными, так и частными) через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Фото Лишат прав без нарушения ПДД: сотни водителей рискуют стать пешеходами в феврале 4

После подтверждения диагноза такого заболевания водители будут автоматически лишаться прав на управление транспортным средством. Оспорить такое решение можно будет только через суд. Если заболевание не подтвердится, то прав лишать не будут, однако на время проверки садиться за руль всё равно нельзя, иначе можно получить штраф от 5000 до 15000 рублей по статье 12.7 КоАП.

Фото Лишат прав без нарушения ПДД: сотни водителей рискуют стать пешеходами в феврале 5

В случае если у водителя будут выявлены заболевания опорно-двигательного аппарата, которые, например, запрещают управление автомобилями с механической трансмиссией, но разрешают с автоматом, нужно будет явиться в МРЭО, где в права будет внесена соответствующая поправка. До этого ездить со старыми правами нельзя. То же самое касается зрения – если его можно скорректировать очками или линзами, эту информацию необходимо внести в права.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в России готовятся ужесточить наказание за нарушение ПДД. Россиян будут лишать водительских прав за три грубых нарушения, а также водители «Яндекс.Такси» в Новосибирской области объявили забастовку.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
МВД
пдд
состояние здоровья
водители
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