Масленичная неделя – 2022: какого числа начинается, традиции и значение каждого дня

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В 2022 году Масленица начнётся 28 февраля и продлится до 6 марта. Каждый день в блинной неделе несёт в себе особый смысл и традиции. Что обязательно нужно делать в эти дни, а что строго запрещается – выяснил Сиб.фм.

Одна из известных и главных традиций праздника Масленицы – выпекание блинов. Наши предки считали, что блин символизирует Солнце, так как внешне они похожи формой и цветом. Считается, что каждая хозяйка должна испечь как можно больше блинов, чтобы в наступившем году было много солнечных дней.

Кроме того, в этот период люди часто ходят друг к другу в гости, чтобы угоститься различными блюдами. А в завершение праздника сжигают чучело зимы.

Важно знать, что каждый день блинной недели несёт в себе глубокий смысл, и у каждого из них есть своё значение и обычаи, которые принято соблюдать.

Понедельник (28 февраля) – встреча Масленицы

Раньше было принято жить большими дружными семьями, где невеста, как правило, переезжала в дом к мужу и его родителям. В первое утро Сырной седмицы свёкры отправляли жён своих сыновей в гости к родителям, а вечером сами навещали родню. Самое важное в этот день – это не обидеть своих сватов и накормить их как следует.

На городских площадях ещё за неделю до Масленицы начинали создавать оборудование для развлекательных мероприятий. А в первый день недели достраивали их, например, устанавливали качели, формировали ледяные горки, строили снежные крепости. Всё старались сделать как можно быстрее, чтобы не отвлекаться на это во время празднования.

Главный обычай масленичного понедельника – выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников.

Вторник (1 марта) – Заигрыш

Этот день был полностью посвящён знакомству юношей и девушек. Молодёжь собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу. Делалось это с далеко идущей целью. Впереди был Великий пост, во время которого запрещены свадьбы, а вот уже после него, как раз на Красную горку, молодые, познакомившиеся во время заигрышей, уже могли пожениться. А те, кому смотрины были неинтересны, в этот день звали в гости родственников и друзей. Чем больше было блюд на столе, тем больше уважения выказывал хозяин.

Среда (2 марта) – Лакомка

В середине Масленичной недели зять ходил в гости к тёще, чтобы угоститься блинами. Вместе с ним приходили его друзья и родственники. Тёща в этот день была особенно ласкова к зятю, всячески демонстрировала свою доброту к нему. Ведь считалось, что чем добрее тёща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у её дочери с новой семьёй.

Четверг (3 марта) – Разгуляй

Именно в эту дату начиналась Широкая Масленица. Все работы по дому прекращались, заниматься хозяйством в ближайшие дни считалось дурной приметой. Поэтому люди оставляли все свои дела и шли на площадь, чтобы повеселиться.

На Руси существовало множество традиционных развлечений, характерных для масленичного четверга: кулачные бои; катания на лошадях и в повозках; соревнования на ловкость и выносливость; хороводы; игры в снежки; штурм и захват снежного городка; разведение костров и прыжки через огонь; песни, пляски и, конечно же, поедание блинов.

В этот день сидеть дома не получалось. Так как верили в то, что если проигнорировать всеобщее веселье, то настигнут горести и неудачи.

Пятница (4 марта) – Тёщины вечера

В пятницу уже зятю было положено принимать в гости тёщу. Блины к приходу пекла жена зятя. Тёща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться перед ними, за какого хорошего парня выдала свою дочку.

Суббота (5 марта) – Золовкины посиделки

В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам – сёстрам и родственницам мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать. Доброй приметой считалось сделать всем пришедшим в гости какие-то не большие, но приятные подарки.

Воскресенье (6 марта) – Прощёное воскресенье

Это самый главный день всей Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Верующие просили прощения друг у друга, а в ответ слышали «Бог простит, и я прощаю». В этот день было принято поминать усопших и посещать кладбища.

Кроме того, это был последний день, когда в пищу можно было употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду, которую наготовили в течение недели, нужно было доесть. Остатки или раздавали нищим, или сжигали – дурной приметой считалось выбросить еду или дать ей пропасть.

Днём было принято ходить в баню, а вечером собираться на площади – конечно же, чтобы торжественно сжечь чучело Масленицы. А пепел, который оставался после сожжения, нужно рассеять по полям, чтобы в будущем году получился хороший урожай.

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