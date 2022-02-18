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Мэрия Новосибирска уточнила требования к виду киосков к МЧМ-2023

Фото Мэрия Новосибирска уточнила требования к виду киосков к МЧМ-2023
Фото Мэрия Новосибирска уточнила требования к виду киосков к МЧМ-2023

Фото Густаво Зырянова

В мэрии Новосибирска уточнили требования к внешнему виду киосков и других нестационарных торговых объектов и пунктов оказания услуг к МЧМ-2023.

17 февраля в Новосибирске прошло заседание совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Главной темой стало приведение к единообразию киосков и других нестационарных торговых объектов и пунктов оказания услуг к молодёжному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею 2023 года.

Начальник отдела формирования городской среды мэрии Иван Фаткин отметил, что соседствующие сегодня на улицах павильоны разной высоты и цвета воспринимаются как визуальный мусор, даже если по отдельности выглядят хорошо.

«Какие бы красивые объекты ни были, собираем их в кучу — и ощущение, раздражающее глаз, остаётся», — констатировал он.

В связи с этим власти предлагают привести павильоны к единообразию. Требования к внешнему облику подробно описаны в соответствующем постановлении. Ниже можно увидеть фрагмент документа.

Фото Мэрия Новосибирска уточнила требования к виду киосков к МЧМ-2023 2

Напомним, что в связи с проведением в Новосибирске МЧМ-2023 в мэрии решили не только привести к единообразию киоски, но и избавиться от рекламных конструкций. Обилие различных вывесок, баннеров и прочих элементов не просто уродует город, но и не позволяет понять смысл рекламы, подчёркивал мэр Анатолий Локоть.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
МЧМ-2023
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