Мужчина пытался похитить 9-летнюю девочку под предлогом спасения от «бомбы»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Незнакомый мужчина посреди улицы закричал, что «сейчас всё взорвётся» и попытался похитить 9-летнюю школьницу.
В Нижнем Новгороде прокуроры начали проверку по факту попытки похищения 9-летней девочки. Незнакомец под предлогом спасения зазывал ребёнка уйти вместе с ним. Об этом сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на региональную прокуратуру и сюжет в программе «Кстати».
Накануне журналисты выпустили сюжет о неизвестном мужчине, который попытался уговорить 9-летнюю девочку уйти вместе с ним. К счастью, вмешался обычный прохожий и остановил странного мужчину.
После этого прокуратура организовала проверку произошедшего. Кроме того, правоохранители сообщили, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье о покушении на похищение несовершеннолетнего ребёнка.
В телепрограмме очевидцы рассказали, что увидели подозрительного мужчину на улице Карла Маркса. Он начал кричать о бомбе, которая скоро взорвётся, а затем подбежал к школьнице и позвал её с собой.
«А то сейчас всё взорвётся», – предупреждал он.
Школьница начала говорить, что никуда не пойдёт. В этот момент к ним подошёл дед, который оттолкнул мужчину.
Известно, что личность подозреваемого уже установлена благодаря записи с камеры наблюдения. Его задержали и выяснили, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за пьяный вид в общественных местах.
Напомним, ранее в Новосибирске объявили в розыск 34-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы.
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