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Новикомбанк поддерживает производство новейших пассажирских самолётов

Фото Новикомбанк поддерживает производство новейших пассажирских самолётов
Фото Новикомбанк поддерживает производство новейших пассажирских самолётов

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступает финансовым партнёром программы по созданию пассажирского самолёта нового поколения МС-21. Организация кредитует ряд предприятий Госкорпорации – участников кооперации по реализации проекта. Также банк предоставляет поддержку головному исполнителю – корпорации «Иркут» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию), которая в декабре 2021 года получила сертификат типа на МС-21-300, подтверждающий соответствие самолёта требованиям, предъявляемым к гражданской авиационной технике.

Новикомбанк поддерживает также государственные программы по производству гражданской продукции Объединённой двигателестроительной корпорации (АО «ОДК», входит в Госкорпорацию Ростех). В частности, банк заключил соглашение с предприятием корпорации АО «ОДК-Пермские моторы» на сумму 5 млрд рублей. Финансирование направлено на серийное производство перспективного гражданского турбореактивного двигателя ПД-14, предназначенного для установки на российские самолёты МС-21-310. Лайнер с новым российским двигателем ПД-14 проходит сейчас лётные испытания.

«Новикомбанк глубоко интегрирован в процесс создания авиалайнера нового поколения – одного из главных проектов российского авиастроения. Имея большой опыт предоставления полного спектра банковских услуг промышленным предприятиям, мы проводим своевременное и качественное финансирование различных этапов создания МС-21 и ПД-14. Отмечу, поддержка авиационной промышленности – одно из приоритетных направлений работы банка», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

МС-21 – семейство пассажирских самолётов нового поколения. МС-21-300 – российский ближне-среднемагистральный турбореактивный узкофюзеляжный авиалайнер, который рассчитан на осуществление полётов на расстояние до 6 тыс. км и вместимость 160-211 пассажиров в зависимости от компоновки салона.

ПД-14 (перспективный двигатель тягой 14 тонн) – российский базовый двигатель семейства гражданских турбореактивных двигателей. Он разработан Объединённой двигателестроительной корпорацией.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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