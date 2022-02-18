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«Она всегда была готова помочь»: коллеги погибшей вместе с семьёй в ДТП учительницы объявили сбор пожертвований под Новосибирском

Фото «Она всегда была готова помочь»: коллеги погибшей вместе с семьёй в ДТП учительницы объявили сбор пожертвований под Новосибирском
Фото «Она всегда была готова помочь»: коллеги погибшей вместе с семьёй в ДТП учительницы объявили сбор пожертвований под Новосибирском

Фото из соцсетей, ГУ МВД по Новосибирской области

34-летняя сельская учительница, погибшая в страшной автомобильной аварии в Новосибирской области, помогла коллеге в лечении рака.

Коллектив средней общеобразовательной школы села Красноярка объявил сбор пожертвований для родственников погибшей в ДТП коллеги – 34-летней учительницы Надежды К. Погибшую называют «отзывчивым» и «неравнодушным» человеком.

Трагедия произошла днём 17 февраля на участке автодороги К-20 (Татарск – Усть-Тарка). 32-летний водитель минивэна Nissan Vanette по невыясненной пока причине выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Renault Logan под управлением Надежды.

В результате педагог скончалась, её 69-летний отец и 7-летний сын скончались от полученных травм позже в больнице. В медучреждение попала 64-летняя мать Надежды. О её состоянии на данный момент ничего не известно. Предполагаемый виновник аварии сейчас также находится под наблюдением медиков.

Фото «Она всегда была готова помочь»: коллеги погибшей вместе с семьёй в ДТП учительницы объявили сбор пожертвований под Новосибирском 2

Произошедшее повергло в шок педагогический коллектив школы села Красноярка, в которой Надежда работала учителем географии и биологии.

«Мать-одиночка. Воспитывала ребёнка, который погиб вместе с ней. Женщина понимающая, отзывчивая. Откликалась на беду всегда. У меня была ситуация с онкологическим заболеванием, она всегда была рядом, всегда была готова помочь», – рассказала журналисту Сиб.фм коллега погибшей Светлана Амашева.

Она подчеркнула, что в затруднительном положении оказались две сестры и брат Надежды.

«Мы коллегами решили сложиться по тысяче рублей, живые цветы за свой счёт купить. К нам присоединяются люди из других школ, которые её знали. Я как председатель профсоюзной организации связалась с председателем районного профсоюза. Любая копейка сейчас этой семье нужна», – добавила Светлана Амашева.

Всех, кто желает помочь родственникам Надежды, просят связаться с мужем её родной сестры по телефону 8 (951) 391-82-44 (Сергей).

 

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Автор:
Павел Тиунов

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