Риелтор спрогнозировал, при какой ставке россияне могут перестать брать ипотеку

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По прогнозу риелтора, россияне могут прекратить брать ипотеку, если ставка достигнет 13-14%.
В нынешних условиях это достаточно большая цифра. Сбер выходит за пределы зоны комфорта. Число ипотечников станет поменьше. Что касается цен на недвижимость, несмотря на то, что спрос сейчас упадёт, предпосылок для снижения цен на жилплощадь нет, скорее они останутся на прежнем уровне. Жизнь никто не отменял, людям надо где-то жить, они понимают, что да, ипотека высокая, но её могут в будущем снизить, рефинансировать, а первый год можно как-то выкрутиться, а там легче станет, и тоже станут брать кредиты. Полное прекращение ипотечного кредитования настанет при ставке в районе 13-14%, —
подытожил Барсуков.
С 18 февраля Сбербанк увеличил ставки по вкладам на 1-1,5%. Также увеличились и ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё до 11,3%.
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