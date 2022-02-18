Риелтор спрогнозировал, при какой ставке россияне могут перестать брать ипотеку

По прогнозу риелтора, россияне могут прекратить брать ипотеку, если ставка достигнет 13-14%.

Очередное повышение на 1% Сбербанком ставки по ипотеке до 11,3% годовых может стать критической точкой, считает эксперт рынка недвижимости, риелтор Константин Барсуков. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru

По мнению эксперта, после повышения ставки Сбером присоединятся и другие кредитные организации. После этого показатель в 11,3% может стать слишком высоким, и граждане откажутся оформлять ипотеку под такой процент.

Если же ставка достигнет 13-14%, жители РФ могут вообще прекратить брать кредиты для покупки недвижимости.

В нынешних условиях это достаточно большая цифра. Сбер выходит за пределы зоны комфорта. Число ипотечников станет поменьше. Что касается цен на недвижимость, несмотря на то, что спрос сейчас упадёт, предпосылок для снижения цен на жилплощадь нет, скорее они останутся на прежнем уровне. Жизнь никто не отменял, людям надо где-то жить, они понимают, что да, ипотека высокая, но её могут в будущем снизить, рефинансировать, а первый год можно как-то выкрутиться, а там легче станет, и тоже станут брать кредиты. Полное прекращение ипотечного кредитования настанет при ставке в районе 13-14%, —

подытожил Барсуков.

С 18 февраля Сбербанк увеличил ставки по вкладам на 1-1,5%. Также увеличились и ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё до 11,3%.