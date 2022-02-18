Сбер улучшил условия по вкладам

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Сбербанк повысил процентные ставки по флагманским депозитам – «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм».

Теперь максимальная доходность (с учётом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составит 9,5 %.

Кроме того, улучшены условия по вкладу «Промо Управляй», которые формируются в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, банк тщательно следит за тем, чтобы вклады и любые другие продукты отвечали рыночным реалиям, а также обеспечивали клиентам наилучшие условия. «"СберВклад" и "СберВклад Прайм" – наши самые популярные депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными и более востребованными», – отмечает он.

«СберВклад» включает в себя сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, его можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить сам с точностью до дня. «СберВклад Прайм» предлагает ещё более высокую ставку, являясь лучшим выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+.

Подробнее о «СберВкладе» можно узнать на сайте банка.