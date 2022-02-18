Стали известны победители конкурса новостроек «Топ ЖК – 2022»

Фото: «Брусника»

Жюри градостроительного конкурса назвало лучшие проекты года в девяти номинациях премии «Топ ЖК».

Победителем главной номинации премии «Топ ЖК – 2022» «Лучший жилой комплекс-новостройка РФ» стал ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге от «УГМК-Застройщик». Полный список победителей можно найти на сайте конкурса, организованного порталом ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков), а также комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, комиссией РСПП по строительству и жилищной политике и Национальным объединением застройщиков жилья.

Вторую строчку рейтинга занимает ЖК на улице Декабристов в Новосибирске от девелопера «Брусника». Третье место присуждено ЖК «Гранд Империалъ» самарского застройщика «Новое Время».

Кроме того, в номинации «Лучший проект в РФ, редевелопмент территории жилой застройки» победу одержал жилой район Шишимская горка (Екатеринбург) от компании «Брусника».

ЖК на улице Декабристов – это квартал в тихом центре Новосибирска с выверенной социальной и транспортной инфраструктурой в 500 метрах от городской набережной и двумя паркам поблизости. «На Декабристов» состоит из двух кварталов переменной этажности и двух башен, которые выступают архитектурными доминантами и открывают виды на город и реку. Первый этап проекта из двух кварталов и башни в 16-17 этажей разработан голландским архитектурным бюро. Застройка выполнена в едином стиле, территория объединена аллеей. Продолжением «На Декабристов» стал проект немецкого бюро – башня в стиле неоклассики с городским садом и видом на реку. Первые этажи предназначены для торгово-офисной галереи, квартиры расположены выше. Сегодня в продаже осталось всего 37 квартир.

Для справки: премия «Топ ЖК» – масштабный всероссийский конкурс жилых комплексов-новостроек. Определение финалистов, призёров и победителей осуществляется по 155 номинациям (9 федеральных, 16 окружных, 130 региональных). Участие в конкурсе приняло более 1 тыс. проектов. Оценка ЖК проводится по 133 параметрам, объединённым в восемь групп. Большинство параметров для оценки заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и «ДОМ.РФ».

Награждение победителей состоится 1 марта 2022 года в рамках «Российской строительной недели – 2022».