В художественном музее открылась выставка одного из самых известных фотографов Новосибирска Евгения Иванова

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

17 февраля в художественном музее открылась персональная фотовыставка председателя Новосибирского отделения Союза фотохудожников России Евгения Иванова «Новосибирская культура в лицах. Сборка вторая. К родным пенатам».

Фотографию, как особый вид искусства, в Новосибирске знают и любят. Жители города с удовольствием посещают выставки фотографии, приходят на встречи с фотохудожниками, интересуются новыми тенденциями развития современного фотоискусства. Поэтому неудивительно, что на вчерашний вернисаж собрались столько гостей. Как отметил сам автор, ещё ни разу на открытие его выставки не собирались такое количество людей.

Евгений Иванов – один из самых известных фотографов нашего города, лауреат премии губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства. Евгений принял участие в более 200 персональных и групповых фотовыставках в различных городах России и за рубежом: во Франции, США, Германии, Голландии, Люксембурге, Эстонии, Литве, Латвии, Казахстане, Китае. Его работы хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, Государственной Третьяковской галерее (Москва), Русском музее (Санкт-Петербург), других государственных и частных коллекциях в России и за рубежом. Автор много лет снимает сюжеты, связанные с культурной жизнью Новосибирска и Новосибирской области.

«Выставка включает в себя фотографии выдающихся деятелей культуры – художников, музыкантов, актёров и других представителей сферы. Проект позволяет увидеть связь флагманов культуры с молодыми авторами, исполнителями и художниками через известные на всю страну образовательные учреждения – Новосибирскую государственную филармонию, Новосибирское государственное хореографическое училище и другие места. Экспозиция носит просветительский характер, даёт возможность погрузиться в истории, формирующие культурную парадигму Новосибирской области, которая в этом году отмечает свой 85-летний юбилей», – рассказала директор музея Екатерина Болдырева.

«Дорогие друзья, я так рада, что благодаря вот таким фотопроектам вы продолжаете рассказывать нам всем о культуре нашего города, о её деятелях. Это чрезвычайно приятно. Мы надеемся, это замечательная традиция будет продолжена, и мы сможем издать уже второй том альбома о представителях культуры города Новосибирска», – высказала своё пожелание министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

В числе почётных гостей на открытии выставки присутствовала заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. Она подчеркнула важность подобных проектов и поддержки творческих людей нашего города.

«Деятели культуры привыкли всё делать для людей. И часто режиссёров, художников и фотохудожников никто никогда не видит, потому что они всегда как бы за кадром. Они создают свои произведения, создают свои пьесы, свои фотографии, картины, которые смотрят большое количество людей, и отдают через это свою энергию. И как здорово, когда одномоментно, в одном месте, можно увидеть такое количество творцов нашего города, которые искренне отдают свою душу, свою энергию новосибирцам», – заявила она.

Выставка будет работать до 27 марта 2022 года.

Вход со стороны ул. Свердлова 10.