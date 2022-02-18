Праздники в НОВАТе

Фото предоставлены НОВАТом

Легендарные постановки в исполнении звёзд балета.

Приближается пора праздников – время поиска подарка. Вечер в театре – прекрасный выбор!

Балет «Спартак» в хореографии Юрия Григоровича на Большой сцене театра. 22 февраля в спектакле звёздный состав ведущих солистов НОВАТа: образ Спартака воплотит Роман Полковников, в партии Фригии выступит народная артистка России Анна Жарова, Красса танцует Артём Пугачёв, Эгину – Анна Гермизеева. 23 февраля премьер Большого театра России Денис Родькин исполнит партию Спартака, заслуженная артистка России Ольга Гришенкова – Фригия, Михаил Лифенцев – Красс, заслуженная артистка России Анна Одинцова – Эгина.

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Знаменитый роман Виктора Гюго и архитектура Нотр-Дам-де-Пари вдохновили балетмейстера Ролана Пети на создание яркого, динамичного балетного спектакля, признанного классикой XX века. Главные партии в праздничных показах исполнят приглашённые артисты и звёзды балетной труппы НОВАТа: 7 марта в партии Квазимодо – этуаль Астана-опера Бахтияр Адамжан, Эсмеральда – заслуженная артистка России Ольга Гришенкова, Никита Ксенофонтов в образе Фролло, в партии красавца Феба – Эрнест Латыпов.

Днём 8 марта – в партии Квазимодо солист НОВАТа Евгений Басалюк, Эсмеральда – Екатерина Лихова, Фролло – Михаил Недельский, Феб – Михаил Лифенцев.

Вечером 8 марта – премьер НОВАТа Роман Полковников в партии Квазимодо, Эсмеральда – заслуженная артистка России Ольга Гришенкова, Фролло – Никита Ксенофонтов, Феб – Эрнест Латыпов.

Спектакли пройдут под управлением маэстро Армана Уразгалиева – музыкального руководителя постановки нашего театра.

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Праздничные вечера на Малой сцене: 23 февраля в концертной программе цикла «Наши лучшие песни», посвящённой Дню защитника Отечества, ведущие солисты оперной труппы исполнят свои любимые песни военных лет: о Родине, о той которая ждала, о нелегкой солдатской службе. А 8 марта на Малой сцене – «Праздник весны в НОВАТе», посвящённый Международному женскому дню. Ведущие солисты театра преподнесут в подарок прекрасной половине человечества музыкальные жемчужины всех времён.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты – в театральной кассе, на официальном сайте novat.nsk.ru и в мобильном приложении.

До встречи в НОВАТе!