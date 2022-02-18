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В Новосибирске на Инском кладбище закончилось место для захоронений

Фото В Новосибирске на Инском кладбище закончилось место для захоронений
Фото В Новосибирске на Инском кладбище закончилось место для захоронений

Pixabay.com

В Новосибирске на кладбище «Инское» закончились места для захоронений.

На Инском кладбище в Новосибирске закончилось место для захоронений. Городские власти хотят расширить его площадь, сообщили в муниципалитете.

В Новосибирске закончилось место для захоронений на Инском кладбище. Мэрия города планирует расширить его территорию, а также увеличить площадь еще трех новосибирских кладбищ.

Сейчас на Инском кладбище людей хоронят на ранее созданных участках для семейных захоронений, а также рядом с умершими близкими родственниками. Источник «МК в Новосибирске» рассказал, что ситуация с Инским кладбищем в Первомайском районе города критическая. Власти планируют расширить его территорию за счет городских лесов, но это займет много времени.

Всего в Новосибирске находятся семь общественных кладбищ. Самое большое из них – кладбище «Гусинобродское», оно занимает 154,17 гектара. Сейчас мэрия занимается расширением площади городских кладбищ – Заельцовского, Инского, Южного и Северного. Это делается через внесение изменений в генплан Новосибирска. При этом в муниципалитете отметили, что заранее рассчитать процент заполнения погостов невозможно из-за особенностей ландшафта и размеров участков для захоронения.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирским мусульманам выделили отдельный участок кладбища.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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