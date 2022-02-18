В Новосибирске стартовал новый курс «Лицея» для выпускников школ

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Образовательный сервис «Лицей» от «Ростелекома» запустил новый курс «ЕГЭ Обществознание» для помощи выпускникам в подготовке к сдаче Единого государственного экзамена. Учебные материалы курса разработаны профессором кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, почётным работником высшего профессионального образования, доктором социологических наук Мариной Рыбаковой.

«Лицей» – цифровая образовательная платформа, позволяющая ученикам 1–11 классов заниматься онлайн по программе по федеральным государственным образовательным стандартам. Сервис предоставляет видеоуроки по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. В дополнительном разделе «Развивающие курсы» можно найти занятия на развитие логики, памяти и креативности, а также лекции о современных цифровых технологиях и здоровом образе жизни.

«"Лицей" помогает школьникам удалённо заниматься с преподавателями лучших школ и вузов страны. Они рассказывают просто о сложном и умеют увлечь учеников. Знания, полученные в увлекательном и интерактивном формате, хорошо усваиваются и запоминаются надолго. И это значит, что родителям можно не беспокоиться за подготовку их детей к ЕГЭ и ОГЭ», – отмечает директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Лапицкий.

Кроме того, «Лицей» помогает ученикам определиться с будущей профессией. Дополнительный курс «Моя профессия» рассказывает о популярных специальностях на рынке труда: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Благодаря лекциям школьники смогут понять, чем именно они хотят заниматься в будущем, какие профессии освоить.

Видеоуроки, конспекты, тренажёры и другой образовательный контент «Лицея» доступны по подписке за 199 рублей в месяц.