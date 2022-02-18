В Новосибирской области построят шесть новых комплексов сортировки мусора

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В 2023–2024 году в Новосибирской области появятся шесть новых мусоросортировочных комплексов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти Новосибирской области согласовали с «Российским экологическим оператором» план по строительству шести новых объектов в сфере обращения с отходами в регионе. Об этом 18 февраля сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов.

«На каждом из них планируется размещение современных мусоросортировочных комплексов, в том числе с применением автоматической и полуавтоматической сортировки отходов, которые позволят осуществлять обработку до 50 процентов отходов и готовить их к переработке», — уточнил он.

Разместить комплексы планируют в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Новосибирском районах (в последнем сразу два). Строительство запланировано на 2023–2024 год.