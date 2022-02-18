В Новосибирской области работает система дистанционного мониторинга состояния пациентов

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Новосибирская городская больница № 3 продемонстрировала, как работает система дистанционного мониторинга состояния пациентов, которые проходят лечение амбулаторно.

Больница стала одним из многих учреждений здравоохранения, подключённых к новой системе мониторинга, разработанной в Сбере. Современное решение от компании СберЗдоровье призвано снизить нагрузку на врачей и взять на себя заботу о состоянии здоровья пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и коронавирусом.

Суть системы в следующем. Изначально, при первичном приёме и постановке диагноза врач вносит данные пациента в реестр для дистанционного мониторинга. Затем процесс контроля его состояния берёт на себя робот, который обзванивает пациентов и узнаёт об их самочувствии – для каждого заболевания установлен свой перечень вопросов. В случае если пациент сообщит об ухудшении состояния, робот передаст его данные врачу для оперативного принятия решения о корректировке курса лечения. Пациентам с гипертензией и диабетом робот звонит дважды в неделю, состояние больных коронавирусом отслеживается каждый день.

На данный момент к сервису подключено уже порядка 30 медицинских организаций Новосибирской области. Система была запущена в начале года, робот уже отслеживает состояние почти 5 000 пациентов.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк»:

— Сегодня Сбер – это современная цифровая экосистема высокотехнологичных сервисов. Сейчас, во время повышенной нагрузки на всю систему здравоохранения, мы рады представить наши решения для выполнения рутинных задач, на которые традиционного требовали много времени и сил. Теперь врачи смогут более оперативно реагировать на изменение состояния своих пациентов и уделять им больше времени.

Ирина Савельева, заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области:

- Данная платформа – дополнительный инструмент к тем возможностям телемедицинских консультаций, которые уже ранее были у врачей. В платформу встроены три направления мониторинга – артериальная гипертензия, сахарный диабет и ковид. Пациенты могут установить мобильное приложение и вести в нём дневник здоровья. Если же человек по каким-то причинам не хочет или не может установить мобильное приложение, то ему звонит голосовой робот-помощник Ксения. Причём она может позвонить как на современный смартфон, так и на кнопочный мобильный телефон. Данные дневника здоровья и результаты опроса анализируются, и, если выявляются отклонения – формируется уведомление для врача. Таким образом упрощается работа врачей по мониторингу, обзвону, контролю состояния здоровья пациентов, снимается нагрузка на систему здравоохранения.