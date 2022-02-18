В общежитии НГУ обнаружили тело 17-летней студентки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске обнаружили труп 17-летней первокурсницы НГУ в общежитии.

Во вторник, 15 февраля, было найдено тело 17-летней студентки в общежитии Новосибирского государственного университета. Девушка училась на первом курсе Института медицины и психологии им. В. Зельмана. Следователи уже начали проверку по данному факту.

Как сообщили в пресс-службе НГУ, смерть девушки наступила по естественным причинам. Накануне произошедшего студентка спокойно готовилась к занятиям. В деканате рассказывают, что она не имела серьёзных проблем с учёбой, показывала средний уровень успеваемости, а также была дружелюбной и открытой. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Кроме того, в вузе рассказывают, что девушка не была в депрессии и не страдала другими психологическими расстройствами. Одногруппники и соседи по общежитию положительно характеризуют студентку. Также в институте приносят соболезнования семье погибшей.

На данный момент следователи организовали проверку по факту смерти 17-летней студентки.

Напомним, ранее в Первомайском районе Новосибирска в квартире обнаружили тело 17-летнего молодого человека. По предварительной информации, парень мог покончить с собой. Однако в помещении полицейские не нашли ни предсмертной записки, ни чего-либо подобного.