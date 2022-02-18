Вена Путина: художница из Новосибирска написала портрет президента России

Фото Facebook Люся Алексеева

Художник-копиист из Новосибирска Людмила Алексеева объяснила, что было самым сложным при написании портрета Владимира Путина.

Художница из Новосибирска Людмила Алексеева написала портрет президента России Владимира Путина. В беседе с Сиб.фм женщина рассказала о том, что было самым сложным в портрете, об энергетике главы государства и за сколько она готова продать работу.

«Уважаю как человека»

Людмила Алексеева – талантливая художница из Новосибирска, которая специализируется на портретах. Жизнь Людмилы наполнена творчеством, ведь, помимо рисования, она делает декоративные шкатулки, лепит цветы из полимерной глины, делает панно из цветов и мастерит маленькие домики в викторианском стиле.

В основном женщина пишет реалистичные копии с фотографий людей и чаще всего рисует именно знаменитостей. В коллекции у её уже есть портреты Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, Павла Прилучного, Бориса Акунина и Владимира Путина.

«Я копиист-портретист, тяготею к старой школе мастеров. Владимира Путина решила написать, потому что я его просто как человека уважаю, обожаю и считаю, что нашей стране просто повезло, что у нас такой президент. Поэтому я просто не могла пройти мимо, ведь пишу всех, кто мне нравится. Я подумала: «А почему нет?» И как-то спонтанно сделала», – рассказывает Людмила.

«Долго не удавалась жилка на виске»

По словам художницы, над портретом Владимира Путина размером 50 х 60 она работала три недели. Женщина пишет в специальной многослойной технике, когда слоям нужно давать время, чтобы просохнуть. Людмила объясняет, что эта работа далась ей очень легко, потому что дело в энергетике.

«Я думала, что мне будет сложно его писать, ведь Владимир Путин – человек неординарный, он не простой человек. И тем не менее он получился у меня как-то легко. Например, Алла Пугачёва вышла совсем не такой, мне её портрет вообще не нравится, ведь дело не только в том, чтобы показать черты лица, но и отразить энергетику», – отмечает художница.

Несмотря на это, всё-таки была одна деталь, которая долго не получалась у Людмилы. Она призналась, что несколько раз переделывала венку на лбу у президента.

«Единственное, что мне было сложно – изобразить вену на виске. Почему-то она у меня долго не удавалась. Потом, наконец, я её сделала, что она прямо живая, прямо пульсирует. С глазами, носом и губами – вообще никаких проблем», – признаётся Людмила.

«Портрет президента должен стоить не меньше 25 тысяч»

Художница рассказывает, что у неё всегда была проблема – она может только создавать, но не продавать. По словам Людмилы, дело не в том, что ей жалко картины, просто это ей не дано. Тем не менее у женщины проходили художественные выставки в Новосибирске и, по её словам, картины покупали прямо на них.

Портрет Владимира Путина художница продавать не планирует, однако не против, если найдётся покупатель. Женщина объяснила, что в целом сегодня мало портретистов и ещё меньше картин с президентом. По словам Людмилы, она готова продать работу не меньше чем за 25 тысяч рублей.

«Я думаю, что этот портрет должен стоить не менее 25 тысяч рублей. Ведь за обычный я беру 20 тысяч, а это всё-таки президент. Вряд ли кто-то будет продавать картину с ним за 5 тысяч», – считает Людмила.

Людмила выложила портрет Владимира Путина на личной странице в Facebook. В комментариях она призналась, что была бы рада, если президент заметил её работу.