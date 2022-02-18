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экономика

ВТБ выступает за удалённую сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн

Фото ВТБ выступает за удалённую сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
Фото ВТБ выступает за удалённую сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ВТБ считает необходимым обеспечить возможность сдачи биометрии для физлиц удалённо – без визитов в отделения банков. При условии соблюдения всех норм безопасности подобный механизм позволит клиентам самостоятельно разместить свою биометрию в ЕБС для получения ипотеки онлайн и открытия эскроу-счёта. Это сделает процесс полностью дистанционным, значительно упростив и расширив возможности жилищного кредитования в России.

ВТБ последовательно выступает за развитие онлайн-ипотеки в России. Сегодня получение жилищного кредита по-прежнему сопряжено с использованием бумажных документов и необходимостью личного посещения офиса со стороны заёмщика. При этом онлайн-заявки и электронная регистрация сделок уже стали привычной практикой для рынка. Только в ВТБ в прошлом году их доля превысила 60 %. Однако полное оформление ипотеки онлайн на данный момент невозможно из-за особенностей законодательства – банку в любом случае необходимо идентифицировать своего клиента лично.

«Сейчас сдача биометрических данных невозможна без личного присутствия человека в офисе. Мы считаем, что клиентам нужно предоставить возможность проходить эту процедуру полностью удалённо и использовать такую биометрию для проведения ипотечной сделки и открытия счёта эскроу. Расширение такого рода условий и возможностей удалённой банковской идентификации, в первую очередь – через ЕБС, позволит сделать получение ипотеки полностью дистанционным, без визитов в отделения, без посещения клиентов курьерами банка или застройщика. Особенно это важно для увеличения объёма межрегиональных сделок, когда подразделение банка эскроу-агента отсутствует в регионе проживания заёмщика», – комментирует заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, важным условием для популяризации и роста спроса на дистанционные услуги в данном случае является разработка ПО, которое позволит клиенту легко и просто размещать свои биометрические данные в ЕБС, но при этом обеспечит их полную безопасность.

По словам топ-менеджера, вопрос дистанционной сдачи биометрии особенно актуален в связи с продолжающейся пандемией. Банки готовы внедрять новые технологии и повышать доверие к онлайн-сервисам, но для этого нужно законодательно расширить состав операций, которые могут совершаться с использованием биометрических образцов, самостоятельно размещённых в системе россиянами. Это даст им возможность пользоваться большим спектром финансовых услуг, в том числе ипотекой. При последовательном снятии существующих сейчас ограничений для цифровой сделки к 2025 году ВТБ потенциально готов выдавать онлайн каждую вторую ипотеку.

«Мы уверены, что получение ипотеки и покупка квартиры могут стать столь же простыми, как оформление кредитной карты. Временные послабления со стороны ЦБ весной 2020 года показали, что на практике этот процесс работает без сбоев и потенциально может значительно упростить получение банковских услуг для миллионов наших сограждан. Возможность удалённой сдачи биометрии станет решающим ключом на пути к абсолютной цифровизации рынка недвижимости и откроет перспективы для решения всех остальных финансовых вопросов потребителей. При условии обеспечения безопасности данных клиентов это будет прорыв для всего розничного рынка России», – добавил Анатолий Печатников.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ипотека
ВТБ
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