Жительница Новосибирска без онкологии обнаружила в своей медкарте записи о прохождении 16 курсов химиотерапии

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Елена Бердникова из Новосибирска рассказала, что обнаружила в своей амбулаторной карте не соответствующие действительности записи о якобы прохождении 16 курсов химиотерапии, хотя онкологических заболеваний у неё нет. Также женщина нашла и другие удивившие её данные.

Жительница Новосибирска Елена Бердникова рассказала, как дважды нашла в своей амбулаторной карте не соответствующие действительности данные.

В 2020 году горожанка заболела: у неё поднялась температура и появилась ломота в теле. Допуская ковид, женщина решила вызвать на дом врача, чтобы он взял мазки и впоследствии точно поставил диагноз. Однако медик не пришёл.

Дальнейшие попытки добиться визита тоже не увенчались успехом. Проболев две недели, пациентка отправилась за больничным и получила на руки медкарту, а точнее — её дубликат, который завели на время.

«Там было написано, что ко мне приходили два раза в неделю, были осмотры. Описано моё состояние, лечение. И указано, что в 2019 году я прошла 16 курсов химиотерапии. Эту карточку я у себя сохранила», — рассказала Бердникова журналисту «АиФ-Новосибирск».

В медучреждении провели проверку и заявили, что из-за большой нагрузки произошла техническая ошибка. Связаться с ГКБ № 11 для получения комментария по ситуации пока не удалось.

Напомним, что с 1 февраля 2021 года российским медучреждениям разрешили перейти на электронный документооборот. Он позволяет пациентам просматривать свои медкарты в любое время.