Жительница Новосибирска разняла драку водителей с битами на дороге

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Женщина разняла драку водителей с битами на проезжей части в Заельцовском районе Новосибирска.

В Новосибирске два водителя с битами устроили драку на обочине дороги. Конфликт удалось разрешить благодаря женщине, которая успокоила агрессивных мужчин. Очевидцы опубликовали видео с места драки в соцсетях.

Инцидент произошел накануне вечером в Заельцевском районе Новосибирска. Двое мужчин устроили драку с битами на обочине проезжей части на пересечении улиц Георгия Колонды и Окружной. Один из участников конфликта оттеснил оппонента к забору, повалил на землю и начал избивать, несмотря на попытки мужчины отбиться бейсбольной битой. Хулиганов усмирила женщина – предположительно, спутница одного из участников драки. Сибирячка подошла к дерущимся и что-то сказала им, после чего мужчины обнялись и разошлись к своим автомобилям.

Курьезное видео очевидцы происшествия опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсетях. Пользователи пошутили в комментариях.

«А вы говорите – все войны из-за женщин, вон как быстро решила вопрос»; «Устали в пробке, вышли размяться. Что не так-то?», – написали комментаторы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 8 человек устроили драку у подъезда жилого дома.