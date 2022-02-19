Более 580 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Новосибирска с начала 2022 года

Фото Густаво Зырянова

С 1 января по 11 февраля 2022 года с улиц Новосибирска вывезли более 586 тысяч кубометров снега — больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщили в мэрии.

В период с 1 января по 11 февраля 2022 года с улиц Новосибирска вывезли более 586 тысяч кубометров снега. В 2021 году за аналогичный промежуток времени было вывезено 478 тысяч кубометров, пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на мэрию.

Всего в городе насчитывается 769 единиц спецтехники, из которых 485 предназначены для работы зимой. В сутки на дорогах работает до 440 единиц.

Также ежедневно содержанием дорог занимаются до 200 рабочих МКУ «ДЭУ», МБУ «ГЦОДД» и МКУ «Гормост».

Напомним, мэр Анатолий Локоть говорил, что основные усилия при уборке улиц в Новосибирске направляют на приведение в нормативное состояние тротуаров, поскольку ситуация с ними вызывает тревогу.