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Экипаж с Мордасовым на Олимпиаде опустился на седьмое место после заезда 19 февраля

Фото Экипаж с Мордасовым на Олимпиаде опустился на седьмое место после заезда 19 февраля
Фото Экипаж с Мордасовым на Олимпиаде опустился на седьмое место после заезда 19 февраля

Фото: Instagram @mikhail_mordasov95, olympic.ru

19 февраля на Олимпиаде в Пекине в соревнованиях по бобслею в четвёрках состоялась вторая попытка. Экипаж Ростислава Гайтюкевича, в котором соревнуется новосибирец Михаил Мордасов, показал седьмой результат.

В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях по бобслею в четвёрках прошла вторая попытка. Россияне Ростислав Гайтюкевич, Павел Травкин, Алексей Лаптев и представляющий Новосибирскую область Михаил Мордасов, опустились с четвёртого места на седьмое. Второй экипаж сборной ОКР показал восьмой результат.

Лидерами стали немцы Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Канди Бауэр и Александер Шюллер.

Фото Экипаж с Мордасовым на Олимпиаде опустился на седьмое место после заезда 19 февраля 2
Фото Экипаж с Мордасовым на Олимпиаде опустился на седьмое место после заезда 19 февраля 3

Отставание экипажа Гайтюкевича от команды Фридриха составляет 0,78 секунды. Медали среди бобслеистов в заездах четвёрок будут разыграны 20 февраля после третьей и четвёртой попыток.

Фото Экипаж с Мордасовым на Олимпиаде опустился на седьмое место после заезда 19 февраля 4

Фото Экипаж с Мордасовым на Олимпиаде опустился на седьмое место после заезда 19 февраля 5Напомним, что Мордасов — первый новосибирский бобслеист, которому удалось пробиться в состав олимпийской сборной России. В паре с Гайтюкевичем спортсмен стал победителем этапа Кубка мира по бобслею и завоевал бронзу чемпионата Европы в двойках и четвёрках. Из-за болезни новосибирец едва не пропустил Игры в Китае.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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