Экипаж с Мордасовым на Олимпиаде опустился на седьмое место после заезда 19 февраля

Фото: Instagram @mikhail_mordasov95, olympic.ru

19 февраля на Олимпиаде в Пекине в соревнованиях по бобслею в четвёрках состоялась вторая попытка. Экипаж Ростислава Гайтюкевича, в котором соревнуется новосибирец Михаил Мордасов, показал седьмой результат.

В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях по бобслею в четвёрках прошла вторая попытка. Россияне Ростислав Гайтюкевич, Павел Травкин, Алексей Лаптев и представляющий Новосибирскую область Михаил Мордасов, опустились с четвёртого места на седьмое. Второй экипаж сборной ОКР показал восьмой результат.

Лидерами стали немцы Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Канди Бауэр и Александер Шюллер.